Altlichtenwarth gewinnt Torfestival bei der SG Dürnkrut/Jedenspeigen

2. Klasse Weinviertel Nord: Der SG Dürnkrut/Jedenspeigen und der SCU Altlichtenwarth lieferten sich vor etwasmehr als 80 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte Altlichtenwarth gegen den Dürnkrut/Jedenspeigen mit 2:1 die Nase vorn.

In der achten Minute traf Filip Krchnak für den SCU Altlichtenwarth zum ersten Mal ins Schwarze. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Roman Sirota den Vorsprung des Gasts auf 2:0. Für das 1:2 von Dürnkrut/Jedenspeigen zeichnete Peter Cermak verantwortlich (19.). In der 39. Minute bejubelte Altlichtenwarth das 3:1 durch Samuel Demian. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 61. Spielminute setzte sich Altlichtenwarth erneut durch und Krchnak erzielte das vorentscheidende 4:1. Wenige Minuten vor dem Ende verkürzte der SG Dürnkrut/Jedenspeigen durch Patrik Bozek auf 2:4 (83.). Michael Scsepka traf sogar noch zum 3:4 zugunsten des Heimteams (90.). In der Schlussminute schickte der Unparteiische noch Altlichtenwarth-Trainer Patrick Schachinger vom Platz. Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte Dürnkrut/Jedenspeigen noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kam der Dürnkrut/Jedenspeigen am Ende nicht mehr.

Altlichtenwarth bringt den Vorsprung über die Zeit

Der SG Dürnkrut/Jedenspeigen rutschte mit dieser Niederlage auf den zehnten Tabellenplatz ab. Der Dürnkrut/Jedenspeigen überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Der SCU Altlichtenwarth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch die drei Punkte verbesserte sich Altlichtenwarth im Tableau auf die achte Position. Nach sechs sieglosen Spielen ist der SCU Altlichtenwarth wieder in der Erfolgsspur.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Dürnkrut/Jedenspeigen tritt am Freitag, den 31.03.2023, um 20:00 Uhr, beim SG Poysbrunn-F./Ottenthal an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Altlichtenwarth den USC Eibesthal.

2. Klasse Weinviertel Nord: SG Dürnkrut/Jedenspeigen – SCU Altlichtenwarth, 3:4 (1:3)

90 Michael Scsepka 3:4

83 Patrik Bozek 2:4

61 Filip Krchnak 1:4

39 Samuel Demian 1:3

19 Peter Cermak 1:2

12 Roman Sirota 0:2

8 Filip Krchnak 0:1

