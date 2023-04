Rabensburg holt gegen Drasenhofen nur Remis

Details Montag, 03. April 2023 00:29

2. Klasse Weinviertel Nord: Auf dem Papier hatte der ESV Rabensburg im Vorfeld der Partie gegen Drasenhofen wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz musste Rabensburg sich jedoch überraschend mit einem 2:2-Unterschieden zufriedengeben. Dem USC Drasenhofen gelang vor rund 70 Besuchern ein Achtungserfolg gegen den Favoriten, ESV Rabensburg. Das Hinspiel hatte Rabensburg für sich entschieden und einen 2:0-Sieg verbucht.

Lange Zeit blieb das Spiel offen und torlos. Doch Josip Hlaic nutzte die Chance für Drasenhofen und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Mit einem Tor Vorsprung für das Heimteam ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Kurz nach dem Seitenwechsel legte der favorit aber einen Zahn zu. Pavel Kryl war es, der in der 50. Minute den Ball im Gehäuse des USC Drasenhofen unterbrachte. Rabensburg jubelte dann sogar über die Führung. Oliver Wolf versenkte die Kugel zum 2:1 (64.). Für den späten Ausgleich war Radim Trbusek verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war. Letztlich gingen Drasenhofen und der ESV Rabensburg mit jeweils einem Punkt auseinander.

Trbusek sichert spätes Remis

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz des USC Drasenhofen derzeit nicht. In der Defensive drückt der Schuh bei Drasenhofen, was in den 34 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Drei Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der USC Drasenhofen derzeit auf dem Konto. Drasenhofen ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Rabensburg in der Tabelle auf Platz drei. Nur zweimal gaben sich die Gäste bisher geschlagen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den ESV Rabensburg, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Während der USC Drasenhofen am kommenden Samstag den USV 1950 Hauskirchen empfängt, bekommt es Rabensburg am selben Tag mit der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf zu tun.

2. Klasse Weinviertel Nord: USC Drasenhofen – ESV Rabensburg, 2:2 (1:0)

82 Radim Trbusek 2:2

64 Oliver Wolf 1:2

50 Pavel Kryl 1:1

38 Josip Hlaic 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei