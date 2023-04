Altruppersdorf/Kleinhadersdorf verliert nur knapp gegen Hauskirchen

Details Sonntag, 23. April 2023 00:18

2. Klasse Weinviertel Nord: Die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf und der USV 1950 Hauskirchen lieferten sich vor rund 100 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:5 endete. Die Ausgangslage sprach für den USV Hauskirchen, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte sich Altruppersdorf/Kleinhadersdorf als keine große Hürde erwiesen und mit 0:6 verloren.

Die erste halbe Stunde verlief zunächst torlos. Andrej Racik versenkte die Kugel dann zum 1:0 (31.) für die Gäste. Jetzt erst recht, dachte sich Jiri Ruzicka, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (32.). Wenig später behauptete sich Hauskirchen gegen die Hintermannschaft von Altruppersdf./Kleinhadersdf. Neuer Spielstand: 2:1 (33.) - Torschütze David Frühauf jubelte. Mit zwei schnellen Treffern von Christian Schwarz (37.) und David Presl (44.) machte die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Ein Tor auf Seiten der Heimmannschaft machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Ruzicka bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (49.). Altruppersdorf/Kleinhadersdorf musste den Treffer von Marek Ondryas zum 3:4 hinnehmen (50.). Der USV 1950 Hauskirchen brachte das Netz in Minute 58 für den Ausgleich zum Zappeln und wieder war David Frühauf der Torschütze. Altruppersdf./Kleinhadersdf. hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein, denn Andre Racik schlug in Minute 90 zu und besiegelte den Auswärtssieg.

Racik sichert dem Tabellenführer drei Punkte

Die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Altruppersdorf/Kleinhadersdorf führt mit 18 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Vier Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat Altruppersdf./Kleinhadersdf. derzeit auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Der USV Hauskirchen ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer. Erfolgsgarant des Gasts ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 48 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Hauskirchen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Am Samstag muss Altruppersdorf/Kleinhadersdorf beim SCU Altlichtenwarth ran, zeitgleich wird der USV 1950 Hauskirchen vom SG Dürnkrut/Jedenspeigen in Empfang genommen.

2. Klasse Weinviertel Nord: SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf – USV 1950 Hauskirchen, 4:5 (3:2)

90 Andrej Racik 4:5

58 David Fruehauf 4:4

50 Marek Ondryas 4:3

49 Jiri Ruzicka 4:2

44 David Presl 3:2

37 Christian Schwarz 2:2

33 David Fruehauf 1:2

32 Jiri Ruzicka 1:1

31 Andrej Racik 0:1

