Pflichtaufgabe erfüllt: Asparn/Zaya gewinnt knapp gegen Eibesthal

Details Sonntag, 30. April 2023 00:31

2. Klasse Weinviertel Nord: Im Spiel von Asparn/Zaya gegen Eibesthal gab es vor etwa 100 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des ASV Asparn/Zaya. Der USC Eibesthal erlitt gegen Asparn/Zaya erwartungsgemäß eine Niederlage. Beim 1:1-Remis aus dem Hinspiel hatten beide Seiten nur die minimale Anzahl an Punkten für sich verbucht.

In Halbzeit eins gelang es keinem Team einen Treffer zu erzielen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Dann straf der ASV. Dominic Wollner brachte Eibesthal in der 53. Minute ins Hintertreffen. In der 74. Minute erhöhte Eduard Petrovic auf 2:0 für den ASV Asparn/Zaya. Dann entwickelte sich eine turbulente Schlussphase. Ondrej Spanel war zur Stelle und markierte das 1:2 des USC Eibesthal (77.). Nico Huber beförderte das Leder dann zum 3:1 von Asparn/Zaya über die Linie (79.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Georg Seltenhammer für einen Treffer sorgte (93.). Schließlich strich der ASV Asparn/Zaya die Optimalausbeute gegen Eibesthal ein.

Asparn/Zaya wahrt die Titel-Chance vor dem Liga-Kracher

Im Tableau hatte der Sieg von Asparn/Zaya keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz drei. Der Gastgeber präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 36 geschossene Treffer gehen auf das Konto des ASV Asparn/Zaya. Asparn/Zaya sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Der USC Eibesthal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet Eibesthal die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen den ASV Asparn/Zaya setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Der USC Eibesthal schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 47 Gegentore verdauen musste. Nun mussten sich die Gäste schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Gewinnen hatte beim Tabellenletzten zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits fünf Spiele zurück. Seit sieben Begegnungen hat Asparn/Zaya das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Während der ASV Asparn/Zaya am kommenden Montag den USV 1950 Hauskirchen empfängt, bekommt es Eibesthal am selben Tag mit der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten zu tun.

2. Klasse Weinviertel Nord: ASV Asparn/Zaya – USC Eibesthal, 3:2 (0:0)

93 Georg Seltenhammer 3:2

79 Nico Huber 3:1

77 Ondrej Spanel 2:1

74 Eduard Petrovic 2:0

53 Dominic Wollner 1:0

