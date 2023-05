Altruppersdorf/K. schlägt Poysbrunn-F./O. deutlich

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:11

2. Klasse Weinviertel Nord: Der Poysbrunn-F./Ottenthal kehrte vom Auswärtsspiel gegen Altruppersdorf/Kleinhadersdorf mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es vor 90 Fans 2:5. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Altruppersdf./Kleinhadersdf. als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel hatte Poysbrunn-F./Ottenthal vor heimischer Kulisse mit 2:0 zu den eigenen Gunsten entschieden.

Jiri Ruzicka trug sich in der 24. Spielminute in die Torschützenliste ein und brachte die Heimelf in Front. Nur zwei Minuten später scheiterten die Gäste per Kopf am Schlussmann der Gastgeber. Christian Schwarz versenkte die Kugel zum 2:0 für die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf (39.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Lukas Kysela mit dem Penalty zum 1:2 für den SG Poysbrunn-F./Ottenthal zur Stelle (44.). Altruppersdorf/Kleinhadersdorf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Ruzicka bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (49.). Doch die Gäste wollten sich noch nicht geschlagen geben. Marcel Machac verkürzte für den Poysbrunn-F./Ottenthal später in der 62. Minute auf 2:3. Zwei schnelle Treffer von Patrik Krap (67.) und Ruzicka (69.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von Altruppersdf./Kleinhadersdf. Mit dem Ende der Spielzeit strich die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf gegen Poysbrunn-F./Ottenthal die volle Ausbeute ein.

Ruzicka ist dreimal zur Stelle

Altruppersdorf/Kleinhadersdorf machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang sechs. Sechs Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über den SG Poysbrunn-F./Ottenthal ist Altruppersdf./Kleinhadersdf. weiter im Aufwind.

Trotz der Schlappe behält der Poysbrunn-F./Ottenthal den vierten Tabellenplatz bei. Sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für die SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf ist auf gegnerischer Anlage die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten (Samstag, 16:30 Uhr). Tags zuvor misst sich Poysbrunn-F./Ottenthal mit dem SCU Altlichtenwarth.

69 Jiri Ruzicka 5:2

67 Patrik Krap 4:2

62 Marcel Machac 3:2

49 Jiri Ruzicka 3:1

44 Lukas Kysela 2:1

39 Christian Schwarz 2:0

24 Jiri Ruzicka 1:0

