Zwei-Tore-Mann Dvorak reicht Eibesthal gegen Hauskirchen nicht

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:15

2. Klasse Weinviertel Nord: Der USV Hauskirchen erreichte vor rund 80 Besuchern einen 4:2-Erfolg bei Eibesthal. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Hauskirchen enttäuschte die Erwartungen nicht. Der Ligaprimus hatte den USC Eibesthal im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:1 gesiegt.

Ein Doppelpack brachte den USV 1950 Hauskirchen in eine komfortable Position: Florian Sisa war gleich zweimal zur Stelle (13./21.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Radim Dvorak mit dem 1:2 für Eibesthal zur Stelle (44.). Zur Pause war der USV Hauskirchen im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Der Tabellenführer hatte in Eibesthal die drei Punkte fix eingeplant. Der USC Eibesthal geriet deutlicher in Rückstand, als Hauskirchens Robert Frühauf auf 3:1 erhöhte (49.). Mit dem zweiten Treffer von Dvorak rückte Eibesthal wieder ein wenig an den USV 1950 Hauskirchen heran (54.). Doch nervös ließen sich die Gäste nicht machen. Nur vier Minuten später kam die Antwort. Nach 58 Minuten beförderte der USV Hauskirchen das Leder zum 4:2 ins gegnerische Netz und wieder ließ sich Frühauf als Torschütze feiern. Als der Referee die Begegnung beim Stand von 4:2 letztlich abpfiff, hatten die Gäste die drei Zähler unter Dach und Fach.

Hauskirchen feiert Pflichtsieg

Der USC Eibesthal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält das Heimteam den zwölften Tabellenplatz bei. In der Verteidigung von Eibesthal stimmt es ganz und gar nicht: 51 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur drei Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten des USC Eibesthal alles andere als positiv. In den letzten fünf Partien ließ Eibesthal zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Nach 19 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Hauskirchen 40 Zähler zu Buche. 57 Tore – mehr Treffer als der USV 1950 Hauskirchen erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Weinviertel Nord. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der USV Hauskirchen seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Am kommenden Samstag tritt der USC Eibesthal beim USC Wetzelsdorf an, während Hauskirchen einen Tag zuvor den SG Poysbrunn-F./Ottenthal empfängt.

2. Klasse Weinviertel Nord: USC Eibesthal – USV 1950 Hauskirchen, 2:4 (1:2)

58 David Fruehauf 2:4

54 Radim Dvorak 2:3

49 Robert Fruehauf 1:3

44 Radim Dvorak 1:2

21 Florian Sisa 0:2

13 Florian Sisa 0:1

