Asparns Huber erzielt gegen Rabensburg spätes Remis

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:07

2. Klasse Weinviertel Nord: Das Spiel vom Samstag zwischen dem ASV Asparn/Zaya und dem ESV Rabensburg endete vor rund 80 Zuschauern mit einem 2:2-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Rabensburg hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Die Gäste begannen wie die Feuerwehr. Vor 80 Zuschauern stellte Andre Fiegerl per Elfmeter das 1:0 für den Gast sicher (2.). Lange währte die Freude des ESV Rabensburg nicht, denn schon in der siebten Minute schoss Eduard Petrovic den Ausgleichstreffer für Asparn/Zaya. Richard Kauer erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte Rabensburg durch einen Selbsttreffer das 2:1 (17.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Nach einer guten Stunde reklamierten die Heimischen den Ausgleich (siehe Bild unten), denn sie sahen den Ball hinter der Linie. Der Unparteiische erkannte allerdings keinen Treffer. Mit seinem Treffer aus der 89. Minute bewahrte Nico Huber seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der ASV Asparn/Zaya und der ESV Rabensburg spielten unentschieden.

Remis hilft keinem, außer Hauskirchen

Mit 40 geschossenen Toren gehört Asparn/Zaya offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Weinviertel Nord. Nur dreimal gaben sich die Gastgeber bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien ließ der ASV Asparn/Zaya zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Acht Siege, acht Remis und drei Niederlagen hat Rabensburg momentan auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Rabensburg deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist der ESV Rabensburg in diesem Ranking auf.

Mit diesem Unentschieden verpasste der ASV Asparn/Zaya die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Asparn/Zaya den zweiten Platz.

Am kommenden Sonntag trifft Asparn/Zaya auf den USC Drasenhofen, der ESV Rabensburg spielt tags zuvor gegen den SG Dürnkrut/Jedenspeigen.

2. Klasse Weinviertel Nord: ASV Asparn/Zaya – ESV Rabensburg, 2:2 (1:2)

89 Nico Huber 2:2

17 Eigentor durch Richard Kauer 1:2

7 Eduard Petrovic 1:1

2 Andre Fiegerl 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei