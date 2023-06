Asparn/Zaya schnappt sich gegen Altruppersdorf/Kleinhadersdorf Tabellenführung

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel Nord: Altruppersdorf/Kleinhadersdorf blieb gegen Asparn/Zaya chancenlos und kassierte vor 150 Zuschauern eine herbe 1:5-Klatsche. Der ASV Asparn/Zaya ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Altruppersdf./Kleinhadersdf. einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte Asparn/Zaya bei der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf mit 5:0 für sich entschieden.

Der ASV Asparn/Zaya erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Richard Kauer traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Raphael Idinger machte in der 18. Minute das 2:0 des neuen Ligaprimus perfekt. Kauer baute den Vorsprung der Heimmannschaft in der 35. Minute auf 3:0 aus. Asparn/Zaya gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Für das 4:0 und 5:0 war Eduard Petrovic verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (50./75.). In der Schlussphase gelang David Presl noch der Ehrentreffer für Altruppersdorf/Kleinhadersdorf (80.). Am Schluss schlug der ASV Asparn/Zaya den Gast vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab. Nach der Niederlage des USV Hauskirchen in Wetzelsdorf steht der ASV Asparn/Zaya nun auf Platz eins!

Asparn/Zaya hat es nun in eigener Hand

Nach 21 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Asparn/Zaya 42 Zähler zu Buche. Mit 51 geschossenen Toren gehört der ASV Asparn/Zaya offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Weinviertel Nord.

Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht Altruppersdf./Kleinhadersdf. auf den neunten Tabellenplatz.

Mit insgesamt 42 Zählern befindet sich Asparn/Zaya voll in der Spur. Die Formkurve der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf dagegen zeigt nach unten.

Während der ASV Asparn/Zaya am Freitag, den 09.06.2023 (18:30 Uhr) beim SCU Altlichtenwarth gastiert, steht für Altruppersdorf/Kleinhadersdorf zwei Tage später (17:30 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit dem SG Dürnkrut/Jedenspeigen auf der Agenda.

2. Klasse Weinviertel Nord: ASV Asparn/Zaya – SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf, 5:1 (3:0)

80 David Presl 5:1

75 Eduard Petrovic 5:0

50 Eduard Petrovic 4:0

35 Richard Kauer 3:0

18 Raphael Idinger 2:0

5 Richard Kauer 1:0

