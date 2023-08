Eibesthal bricht bei Kreuttal ein

Details Mittwoch, 16. August 2023 00:01

2. Klasse Weinviertel: Der Absteiger aus der 1. Klasse Nord startete mit einem 0:0 in Hauskirchen in die neue Saison. Diesmal empfing man auf eigener Anlage den USC Eibesthal vor rund 120 Zuschauern. Beim SC Kreuttal holte sich der USC Eibesthal eine 0:4-Schlappe ab.

Die Heimelf begann stark und zeigte gleich zu Beginn wer Herr im Hause Kreuttal-Arena ist. Florian Ivanitsch brachte Kreuttal in der zwölften Spielminute in Führung. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss James Miller einen weiteren Treffer für die Heimmannschaft und stellte somit auf 2:0. Mit der Führung für den SC Kreuttal ging es in die Halbzeitpause.

Miller-Doppelpack bringt die Entscheidung

Mit dem 3:0 von Miller für Kreuttal war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). In der 87. Minute legte Daniel Tuchny zum 4:0 zugunsten des SC Kreuttal nach. Schließlich feierte Kreuttal gegen Eibesthal am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

Am 18.08.2023 empfängt der SC Kreuttal in der nächsten Partie den ESV Rabensburg. Schon am Samstag ist der USC Eibesthal wieder gefordert, wenn der USV 1950 Hauskirchen zu Gast ist.

2. Klasse Weinviertel: SC Kreuttal – USC Eibesthal, 4:0 (2:0)

87 Daniel Tuchny 4:0

60 James Miller 3:0

42 James Miller 2:0

12 Florian Ivanitsch 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.