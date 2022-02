SV Großschweinbarth mit der Entwicklung zufrieden

Details Dienstag, 01. Februar 2022 09:01

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Edin Kesinovic, Trainer des SV Großschweinbarth, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Klasse Weinviertel Süd nach sieben Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen mit 23 Punkten auf Rang drei. Kesinovic meint angesichts dieser wirklich guten Ausgangsposition für die Frühjahrssaison: "Primär wollen wir die Weiterentwicklung der Mannschaft voranbringen. Wenn uns das weiterhin wie geplant gelingt, ist eine Rangverbesserung im Bereich des Möglichen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Edin Kesinovic: "Vor Beginn der Herbstsaison war für uns die Weiterentwicklung der Mannschaft von größter Bedeutung. Wir nahmen uns zum Ziel, unsere Abläufe sowohl im Ballbesitz als auch im Spiel gegen den Ball zu optimieren. Die Vorgaben wurden von der Mannschaft sehr gut umgesetzt. Ich bin daher mit der aktuellen Entwicklung zufrieden. Wir wissen jedoch, dass wir in einigen Spielsituationen entschlossener handeln sollten. Diese Entschlossenheit, vor allem beim Verwerten von Torchancen, fehlte zum Teil, sodass uns dadurch eine bessere Punkteausbeute verwehrt blieb."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Kesinovic: "Die Stimmung ist sehr gut. Alle Beteiligten sind motiviert und mit Eifer bei der Sache."

"Viele gute Spieler, die wir in ihrer Entwicklung nicht hemmen möchten"

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Kesinovic: "Es werden einige Spieler zum Verein zurückkehren. Grundsätzlich sind das jüngere Spieler, die wir schnell an die Kampfmannschaft heranführen möchten. Wir haben viele gute Spieler, die wir in ihrer Entwicklung nicht hemmen möchten. Deswegen werden Neuverpflichtungen mit Augenmaß vollzogen. Johannes Unger wird kürzertreten und eine fußballerische Pause einlegen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Kesinovic: "Wir mussten leider Manfred Munk die gesamte Herbstsaison verletzungsbedingt vorgeben. Hinzu kamen einige Ausfälle wegen Blessuren und Krankheiten. Bis auf Manfred sind wieder alle Spieler gesund und einsatzbereit."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Kesinovic: "Primär wollen wir die Weiterentwicklung der Mannschaft voranbringen. Wenn uns das weiterhin wie geplant gelingt, ist eine Rangverbesserung im Bereich des Möglichen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Kesinovic: "Ich hoffe, dass im Frühjahr über die volle Distanz gespielt werden kann. Folgt man der Expertise von Virologen, so entwickle sich das Virus zu einem saisonalen endemischen Virus ähnlich der Grippe."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Kesinovic: "Vorweg möchte ich ein Lob an alle Vereine aussprechen. Die Qualität der Liga wurde im Vergleich zu den letzten Jahren gesteigert. Die 2. Klasse Weinviertel Süd zählt mittlerweile sicherlich zu den stärkeren 2. Klassen. Die ersten vier Vereine in der Tabelle verfügen über die notwendige Qualität, um Meister zu werden. Der Titelfavorit ist aber die Mannschaft aus Kronberg. Durch ihre überragende Herbstsaison, des komfortablen Punktevorsprungs und der Tatsache, dass wir höchstens elf Meisterschaftsspiele bestreiten werden, ist Kronberg der absolute Titelkandidat."