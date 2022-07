2. Klasse Weinviertel Süd: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 11:19

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Christopher Effenberger (USV Gaweinstal)

Endergebnis:



1. Christopher Effenberger (USV Gaweinstal / 3508 Stimmen)

2. Christian Kohout (USC Kronberg / 2526 Stimmen)

3. Mario Pöschl (USV Sulz / 1507 Stimmen)

4. Raphael Mold (SG Ulrichskirchen / 624 Stimmen)

5. Nikola Gagic (Großschweinbarth / 496 Stimmen)

6. Rene Schöfer (FC Kreuzstetten / 345 Stimmen)

7. Andreas Rath (Großschweinbarth / 171 Stimmen)

8. Dominik Vock (USC Kronberg / 82 Stimmen)

9. Jakub Babirat (Dürnkrut/Jedenspeigen / 61 Stimmen)

10. Thomas Kadlcek (USV Sulz / 51 Stimmen)