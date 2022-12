„Nur ein kleines Etappenziel!“ - sportlicher Leiter Manuel Hofstätter

Details Sonntag, 18. Dezember 2022 09:57

Der SV Langenzersdorf ist nach der Hinrunde in der Tabelle der 2. Klasse Weinviertel Süd ganz oben zu finden. Vor allem in der Defensive stand man felsenfest. Sportlicher Leiter Manuel Hofstätter gibt Einblicke, was sich in der Winterpause beim SV Langenzersdorf verändern wird und wohin die Reise im Frühjahr gehen soll.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Hofstätter: „Wir haben erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Es ist aber nur ein kleines Etappenziel. Besonders hervorheben, möchte ich die tolle Defensivleistung der ganzen Mannschaft. Zusammenfassend ein sehr sehr positives Fazit zur Hinrunde.“

Ligaportal: Alles deutet auf einen Dreikampf hin? Wen siehst du als Favorit um Den Meistertitel?

Hofstätter: „Klar, die drei Mannschaften, die jetzt vorne sind, werden auch um den Meistertitel kämpfen. Wir wollen natürlich Meister werden und werden von Spiel zu Spiel schauen. Wenn wir unsere Spiele gewinnen, kann uns das egal sein, was die anderen machen.“

Ligaportal: Gibt es Veränderungen am Spielersektor?

Hofstätter: „Es wird sich was tun. Verlassen werden uns Johannes Wurm und Maximilian Jäger, die beide leihweise nach Spillern gehen. Neu zu uns kommen werden Egtzon Zukaj von Aspern an der Zaya (Sechser), Dino Alispahic von Russbach (Zehner) und Alexander Kraus von Sierndorf.“

Ligaportal: Sie haben schon die tolle Defensivleistung angesprochen, warum habt Ihr nur sieben Gegentore erhalten und wo gibt es vielleicht noch Verbesserungsbedarf?

Hofstätter: „Die routinierte Abwehrkette rund um Andi Grassl verleiht uns enorme defensive Stabilität und somit stehen wir viel besser da als letzte Saison. Die Chancenauswertung ist auch besser geworden. Verbessern könnten wir noch das Umschaltspiel, dass wir da schneller in die Offensive kommen.“

Ligaportal: Wie überbrückt Ihr die lange Wintervorbereitung?

Hofstätter: „Wir starten am 17. Jänner mit der Vorbereitung. Wir müssen schauen wie das Wetter ist, der Vorteil ist, dass wir einen Kunstrasen zum trainieren haben. Ansonsten werden wir Laufeinheiten absolvieren und das eine oder andere Mal in der Halle trainieren. Nach den Energieferien sollten wir dann am normalen Rasen Vollgas geben können.“