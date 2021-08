Paasdorf-Atzelsdorf gewinnt gegen Ebenthal

Details Montag, 23. August 2021 05:39

2. Klasse Weinviertel Süd: Knapp 50 Zuschauer kamen zum Spiel zwischen Paasdorf-Atzelsdorf und Ebenthal und sahen einen Heimsieg. Die SG Paasdorf-Atzelsdorf holte den ersten Saisonsieg gegen den SV Ebenthal durch einen 4:2-Erfolg.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Ebenthal musste den Treffer von Marek Pavlovic zum 1:0 hinnehmen (25.). Die passende Antwort hatte Ivan Bobosik parat, als er in der 27. Minute zum 1:1-Ausgleich traf. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Zweimal Jakob Bauer

Jakob Bauer machte in der 65. Minute das 2:1 von Paasdorf-Atzelsdorf perfekt. Adrian Friedrich versenkte den Ball in der 80. Minute im Netz des Gastgebers und glich erneut aus. Die SG Paasdorf-Atzelsdorf brachte in Person von Christoph Würzl den Ball zum 3:2 über die Linie (86.). Mit dem 4:2 sicherte Bauer Paasdorf-Atzelsdorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (88.). Am Schluss fuhr die SG Paasdorf-Atzelsdorf gegen den SV Ebenthal auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Mit drei Punkten im Gepäck verließ Paasdorf-Atzelsdorf die unteren Plätze und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz.

Drei Punkte bringen dem SV Ebenthal in der neuen Saison den sechsten Rang ein.

2. Klasse Weinviertel Süd: SG Paasdorf-Atzelsdorf – SV Ebenthal, 4:2 (1:1)

25 Marek Pavlovic 1:0

27 Ivan Bobosik 1:1

65 Jakob Bauer 2:1

80 Adrian Friedrich 2:2

86 Christoph Wuerzl 3:2

88 Jakob Bauer 4:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!