Erneuter Patzer von Paasdorf-Atzelsdorf: Schrick feiert Auswärtssieg

Details Montag, 20. September 2021 03:35

2. Klasse Weinviertel Süd: In Runde 6 kam es zum Duell zwischen der Spielgemeinschaft Paasdorf/Atzelsdorf und dem USV Schrick. Mit 1:5 verlor die SG Paasdorf-Atzelsdorf am vergangenen Sonntag deutlich gegen Schrick.

Vor 70 Zuschauern markierte Sascha Zapracsny per Elfmeter das 1:0 (30.) für die Gäste. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte der USV Schrick auf 2:0 (38.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Georg Seltenhammer auf Seiten von Paasdorf-Atzelsdorf das 1:2 (44.). Zur Pause war Schrick im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Zwei späte Treffer als Draufgabe

Das 3:1 für die Gäste stellte Zapracsny sicher. In der 46. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Kurz vor Schluss traf Farid Alamdari (91.) per direktem Freistoß für den USV Schrick. Alexander Bitter setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für Schrick kurz vor dem Abpfiff (94., EM). Am Ende nahm der USV Schrick bei der SG Paasdorf-Atzelsdorf einen Auswärtssieg mit.

Paasdorf-Atzelsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber haben bisher alle drei Punkte zuhause geholt. Mit erst sechs erzielten Toren hat die SG Paasdorf-Atzelsdorf im Angriff Nachholbedarf. In dieser Saison sammelte die SG Paasdorf-Atzelsdorf bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Die Not von Paasdorf-Atzelsdorf wird immer größer. Gegen Schrick verlor die SG Paasdorf-Atzelsdorf bereits das vierte Ligaspiel am Stück.

Der USV Schrick holte auswärts bisher nur vier Zähler. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen weist Schrick eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der USV Schrick im Mittelfeld der Tabelle. Schrick ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der USV Schrick setzte sich mit diesem Sieg von Paasdorf-Atzelsdorf ab und nimmt nun mit sieben Punkten den achten Rang ein, während die SG Paasdorf-Atzelsdorf weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

2. Klasse Weinviertel Süd: SG Paasdorf-Atzelsdorf – USV Schrick, 1:5 (1:2)

30 Sascha Zapracsny 0:1

38 Sami Abidi 0:2

44 Georg Seltenhammer 1:2

46 Sascha Zapracsny 1:3

91 Farid Alamdari 1:4

94 Alexander Bitter 1:5

