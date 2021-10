Kronberg siegt auch in Dürnkrut

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:29

2. Klasse Weinviertel Süd: Der USC Kronberg setzte sich standesgemäß gegen den SC Dürnkrut mit 4:1 durch. An der Favoritenstellung ließ Kronberg keine Zweifel aufkommen und trug gegen Dürnkrut einen Sieg davon.

Kurz nach Spielbeginn schockte Christian Kohout den SC Dürnkrut und traf vor rund 75 Fans für den USC Kronberg im Doppelpack (3./6.). Mit dem 3:0 von Georg Lubas für Kronberg war das Spiel eigentlich schon entschieden (22.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Miroslav Pastucha in der 29. Minute. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Abwehr, Kohut und Lubas als Erfolgsgaranten

Für ruhige Verhältnisse sorgte Lubas, als er das 4:1 für den USC Kronberg besorgte (77.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Ligaprimus am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Dürnkrut.

Beim SC Dürnkrut präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). Trotz der Schlappe behält die Heimmannschaft den neunten Tabellenplatz bei. In dieser Saison sammelte der SC Dürnkrut bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von Kronberg ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur sechs Gegentore zugelassen hat. Der USC Kronberg bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Kronberg sechs Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Den USC Kronberg scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

2. Klasse Weinviertel Süd: SC Dürnkrut – USC Kronberg, 1:4 (1:3)

3 Christian Kohout 0:1

6 Christian Kohout 0:2

22 Georg Lubas 0:3

29 Miroslav Pastucha 1:3

77 Georg Lubas 1:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!