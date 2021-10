Velecky sichert Gaweinstal das Remis in Kronberg

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:43

2. Klasse Weinviertel Süd: Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich Kronberg und Gaweinstal mit 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Für das erste Tor sorgte Georg Lubas vor rund 150 Zuschauern. In der zehnten Minute traf der Spieler des USC Kronberg ins Schwarze. Oliver Hans Groschopf nutzte die Chance für den USV Gaweinstal und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Remis kostet Kronberg die Tabellenführung

Christian Kohout machte in der 51. Minute das 2:1 von Kronberg perfekt. Für den späten Ausgleich war Jiri Velecky verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der USC Kronberg und Gaweinstal spielten unentschieden.

Mit 20 Punkten aus acht Partien ist Kronberg noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des Gastgebers stets gesorgt, mehr Tore als der USC Kronberg (29) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Weinviertel Süd. Kronberg ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet sechs Siege und zwei Unentschieden.

Der USV Gaweinstal nimmt mit 17 Punkten den fünften Platz ein. Der Angriff der Gäste wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 25-mal zu. Nur einmal gab sich Gaweinstal bisher geschlagen.

Beide Mannschaften schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle. Der USC Kronberg entschied vier Spiele für sich und teilte einmal die Punkte in den letzten fünf Spielen, während der USV Gaweinstal in dieser Zeit drei Erfolge und zwei Remis vorweist.

Am kommenden Sonntag trifft Kronberg auf den SCU Obersdorf/P, Gaweinstal spielt am selben Tag gegen den USV Schrick.

2. Klasse Weinviertel Süd: USC Kronberg – USV Gaweinstal, 2:2 (1:1)

10 Georg Lubas 1:0

33 Oliver Hans Groschopf 1:1

51 Christian Kohout 2:1

82 Jiri Velecky 2:2

