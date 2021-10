Mit Sieg an die Spitze: Ulrichskirchen bezwingt Jedenspeigen/S.

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:47

2. Klasse Weinviertel Süd: Die SG Ulrichskirchen kam gegen den SV Jedenspeigen-Sierndorf zu einem klaren 3:0-Erfolg. Ulrichskirchen setzte sich vor rund 60 Fans standesgemäß gegen den SV Jedenspeigen durch.

Marcel Igl brachte die SG Ulrichskirchen in der 23. Minute in Front. Christopher Kiss beförderte das Leder zum 2:0 des Spitzenreiters über die Linie (30.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für die Gastgeber. Der SG Ulrichskirchen gelang in den Schlussminuten durch Alexander Schütz noch ein weiterer Treffer (88.). Am Schluss schlug Ulrichskirchen Jedenspeigen vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Ulrichskirchen übernimmt vorläufig Platz eins

Die SG Ulrichskirchen macht es sich auf den Aufstiegsrängen gemütlich. Der Defensivverbund von Ulrichskirchen ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst drei kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Die SG Ulrichskirchen ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und drei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich Ulrichskirchen selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Der SV Jedenspeigen-Sierndorf hat zehn Zähler auf dem Konto und steht auf Rang acht. Drei Siege, ein Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei.

Nächster Prüfstein für die SG Ulrichskirchen ist der SV Ebenthal auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:30). Der SV Jedenspeigen misst sich zur selben Zeit mit dem SC Hohenruppersdorf.

2. Klasse Weinviertel Süd: SG Ulrichskirchen – SV Jedenspeigen-Sierndorf, 3:0 (2:0)

23 Marcel Igl 1:0

30 Christopher Kiss 2:0

88 Alexander Schuetz 3:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!