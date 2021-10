Gaweinstals Velecky schießt Schrick ab

Details Montag, 18. Oktober 2021 03:02

2. Klasse Weinviertel Süd: Für Schrick gab es in der Heimpartie gegen Gaweinstal, an deren Ende vor etwa 150 Zuschauern eine 2:6-Niederlage stand, nichts zu holen. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV Gaweinstal heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Nicolas Kutzer brachte dem USV Gaweinstal nach sechs Minuten die 1:0-Führung. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Jiri Velecky mit den Treffern (12./29./35.) zum 4:0 für den Gast. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Sascha Roch das 5:0 für Gaweinstal (45.). Die Überlegenheit des USV Gaweinstal spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Lupenreiner Hattrick von Velecky

In der 48. Minute brachte Sami Abidi den Ball im Netz von Gaweinstal unter. Velecky führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 6:1 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (58.). Mit dem Treffer zum 2:6 in der 60. Minute machte Abidi zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zum USV Gaweinstal war jedoch weiterhin gewaltig. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für Gaweinstal. Der USV Schrick wurde mit 6:2 besiegt.

Für Schrick gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der Gastgeber nimmt mit zehn Punkten den neunten Tabellenplatz ein. Der USV Schrick musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Schrick insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den USV Schrick festigte der USV Gaweinstal den vierten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von Gaweinstal lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 31 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saison des USV Gaweinstal verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Mit insgesamt 20 Zählern befindet sich Gaweinstal voll in der Spur. Die Formkurve von Schrick dagegen zeigt nach unten.

Weiter geht es für den USV Schrick am kommenden Sonntag daheim gegen den SCU Obersdorf/P. Für den USV Gaweinstal steht am gleichen Tag ein Duell mit dem FC Kreuzstetten an.

2. Klasse Weinviertel Süd: USV Schrick – USV Gaweinstal, 2:6 (0:5)

6 Nicolas Kutzer 0:1

12 Jiri Velecky 0:2

29 Jiri Velecky 0:3

35 Jiri Velecky 0:4

45 Sascha Roch 0:5

48 Sami Abidi 1:5

58 Jiri Velecky 1:6

60 Sami Abidi 2:6

