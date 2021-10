Großschweinbarth untermauert Heimstärke gegen Paasdorf-A.

Details Montag, 18. Oktober 2021 03:07

2. Klasse Weinviertel Süd: Mit einer 1:5-Niederlage im Gepäck ging es für Paasdorf-Atzelsdorf vom Auswärtsmatch bei Großschweinbarth in Richtung Heimat. Damit wurde Großschweinbarth der Favoritenrolle vollends gerecht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Patrik Berthold markierte in der vierten Minute die Führung. Aus der Ruhe ließ sich die SG Paasdorf-Atzelsdorf nicht bringen. Marek Pavlovic erzielte wenig später den Ausgleich (8.). Der Treffer zum 2:1 sicherte dem SV Großschweinbarth nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Berthold in diesem Spiel (24.). Michal Flaska erhöhte für Großschweinbarth auf 3:1 (35.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Adis Dzilic schnürte einen Doppelpack (39./44.), sodass Großschweibarth fortan mit 5:1 führte. Am Schluss fuhr der SV Großschweinbarth vor rund 70 Fans gegen Paasdorf-Atzelsdorf auf eigenem Platz einen 5:1-Sieg ein.

Großschweinbarth bleibt im Spitzenfeld

Großschweinbarth stabilisiert nach dem Erfolg über die SG Paasdorf-Atzelsdorf die eigene Position im Klassement. An der Abwehr von Großschweibarth ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst sechs Gegentreffer musste der SV Großschweinbarth bislang hinnehmen. Großschweinbarth weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Die Sorgen des Schlusslichts sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Ausbeute der Offensive ist bei den Gästen verbesserungswürdig, was man an den erst acht geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann.

Mehr als drei Tore pro Spiel musste die SG Paasdorf-Atzelsdorf im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: Großschweinbarth kassierte insgesamt gerade einmal 0,6 Gegentreffer pro Begegnung. Paasdorf-Atzelsdorf steckt nach sieben Partien mit nur einem Sieg im Schlamassel, während der SV Großschweinbarth mit aktuell 23 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Nächster Prüfstein für Großschweinbarth ist auf gegnerischer Anlage der USV Sulz (Sonntag, 15:00 Uhr). Tags zuvor misst sich die SG Paasdorf-Atzelsdorf mit dem SC Dürnkrut.

2. Klasse Weinviertel Süd: SV Großschweinbarth – SG Paasdorf-Atzelsdorf, 5:1 (5:1)

4 Patrik Berthold 1:0

8 Marek Pavlovic 1:1

24 Patrik Berthold 2:1

35 Michal Flaska 3:1

39 Adis Dzilic 4:1

44 Adis Dzilic 5:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!