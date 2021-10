Knapper Sieg in Hohenruppersdorf: Ebenthal stoppt Talfahrt

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 03:31

2. Klasse Weinviertel Süd: Der SC Hohenruppersdorf und der SV Ebenthal lieferten sich vor nur 20 Fans ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Hohenruppersdorf bereits in Front. Andreas Steiner markierte in der vierten Minute die Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Franz Kautz den Vorsprung der Heimmannschaft. Rene Kopp beförderte das Leder zum 1:2 von Ebenthal in die Maschen (33.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Vladimir Girman mit dem 2:2 für den Gast zur Stelle (43.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Depauly mit dem Goldtor

Marcel Depauly brachte den Ball zum 3:2 zugunsten des SV Ebenthal über die Linie (60.). Die Zeichen standen auf Sieg für den SC Hohenruppersdorf, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Mit elf Zählern aus elf Spielen steht Hohenruppersdorf momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die formschwache Abwehr, die bis dato 24 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SC Hohenruppersdorf in dieser Saison. Drei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Hohenruppersdorf derzeit auf dem Konto. Zuletzt war beim SC Hohenruppersdorf der Wurm drin. In den letzten sieben Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Ebenthal auf den zehnten Rang kletterte. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des SV Ebenthal ist deutlich zu hoch. 37 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Weinviertel Süd fing sich bislang mehr Tore ein. Ebenthal bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten. Nach acht Spielen ohne Sieg bejubelte der SV Ebenthal endlich wieder einmal drei Punkte.

Am nächsten Sonntag reist Hohenruppersdorf zur SG Ulrichskirchen, zeitgleich empfängt Ebenthal den USC Kronberg.

2. Klasse Weinviertel Süd: SC Hohenruppersdorf – SV Ebenthal, 2:3 (2:2)

4 Andreas Steiner 1:0

14 Franz Kautz 2:0

33 Rene Kopp 2:1

43 Vladimir Girman 2:2

60 Marcel Depauly 2:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!