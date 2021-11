Gaweinstal dreht nach 0:1 gegen Paasdorf-A. groß auf

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:36

2. Klasse Weinviertel Süd: Gaweinstal drehte einen 0:1-Pausenrückstand und ließ der SG Paasdorf-Atzelsdorf am Ende vor knapp 50 Besuchern mit 6:1 keine Chance. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der USV Gaweinstal hat alle Erwartungen erfüllt.

Die Gäste gerieten schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Marek Pavlovic das schnelle 1:0 für Paasdorf-Atzelsdorf erzielte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die SG Paasdorf-Atzelsdorf mit einer Führung in die Kabine ging.

Velecky trifft dreifach

Jiri Velecky schockte das Schlusslicht und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Gaweinstal (50./57.). Durch Treffer von Nicolas Kutzer (75.), Wolfgang Stehlik (79.) und Velecky (83.) zog der USV Gaweinstal uneinholbar davon. Sascha Roch stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:1 für Gaweinstal her (90.). Der USV Gaweinstal überrannte Paasdorf-Atzelsdorf förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Die SG Paasdorf-Atzelsdorf befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Gaweinstal weiter im Tabellenkeller. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Paasdorf-Atzelsdorf im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 38 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Weinviertel Süd. In dieser Saison sammelte Paasdorf-Atzelsdorf bisher zwei Siege und kassierte neun Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass die SG Paasdorf-Atzelsdorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Der USV Gaweinstal belegt mit 26 Punkten den zweiten Platz. Die Offensivabteilung von Gaweinstal funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 40-mal zu. Die Saisonbilanz des USV Gaweinstal sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und zwei Unentschieden büßte Gaweinstal lediglich eine Niederlage ein. Zehn Spiele währt bereits die Serie, in der der USV Gaweinstal ungeschlagen ist.

Die Defensivleistung von Paasdorf-Atzelsdorf lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Gaweinstal offenbarte die SG Paasdorf-Atzelsdorf eklatante Mängel und stellte somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Während Paasdorf-Atzelsdorf am kommenden Samstag den SCU Obersdorf/P. empfängt, bekommt es der USV Gaweinstal am selben Tag mit dem USV Sulz zu tun.

2. Klasse Weinviertel Süd: SG Paasdorf-Atzelsdorf – USV Gaweinstal, 1:6 (1:0)

10 Marek Pavlovic 1:0

50 Jiri Velecky 1:1

57 Jiri Velecky 1:2

75 Nicolas Kutzer 1:3

79 Wolfgang Stehlik 1:4

83 Jiri Velecky 1:5

90 Sascha Roch 1:6

