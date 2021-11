Reichel trifft: SV Jedenspeigen deklassiert Schrick

Details Montag, 01. November 2021 03:21

2. Klasse Weinviertel Süd: Der SV Jedenspeigen zog dem USV Schrick vor etwa 70 Fans das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. Jedenspeigen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Schrick einen klaren Erfolg.

Der SV Jedenspeigen-Sierndorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Patrik Melis traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Der USV Schrick brauchte den Ausgleich, aber die Führung des SV Jedenspeigen hatte bis zur Pause Bestand.

Reichel der Mann des Tages

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Michael Reichel schnürte einen Doppelpack (53./68.), sodass Jedenspeigen fortan mit 3:0 führte. Für das 4:0 sorgte das Heimteam in Minute 74. Torschütze war Maximilian Köppel. Reichel gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SV Jedenspeigen-Sierndorf (86.). Letztlich feierte der SV Jedenspeigen gegen Schrick nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Mit fünf Siegen weist die Bilanz von Jedenspeigen genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Der USV Schrick musste schon 26 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Schrick musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USV Schrick insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem fünften Fehlschlag am Stück ist Schrick weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den SV Jedenspeigen-Sierndorf war am Ende kein Kraut gewachsen.

Der SV Jedenspeigen setzte sich mit diesem Sieg vom USV Schrick ab und nimmt nun mit 16 Punkten den sechsten Rang ein, während Schrick weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Sonntag reist Jedenspeigen zum FC Kreuzstetten, zeitgleich empfängt der USV Schrick den SV Ebenthal.

2. Klasse Weinviertel Süd: SV Jedenspeigen-Sierndorf – USV Schrick, 5:0 (1:0)

4 Patrik Melis 1:0

53 Michael Reichel 2:0

68 Michael Reichel 3:0

74 Maximilian Koeppel 4:0

86 Michael Reichel 5:0

