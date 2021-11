Big Points gegen Ulrichskirchen: Kronberg auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 07. November 2021 03:09

2. Klasse Weinviertel Süd: Die gute Serie von Ulrichskirchen seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gäste verloren vor etwa 300 Zuschauern gegen Kronberg mit 2:4 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der USC Kronberg die Nase vorn.

Pascal Igl traf zum 1:0 zugunsten der SG Ulrichskirchen (14.). Kronberg hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Nico Horvath den Ausgleich (16.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Christian Kohout in der 25. Minute. Ein Tor mehr für den USC Kronberg machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus.

Szmidt macht den Sack spät zu

Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Kohout bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (49.). Das 2:3 von Ulrichskirchen bejubelte Marcel Igl (63.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Marcin Szmidt für einen Treffer sorgte (93.). Schließlich strich Kronberg die Optimalausbeute gegen die SG Ulrichskirchen ein.

46 Tore – mehr Treffer als der USC Kronberg erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Weinviertel Süd. Der USC Kronberg bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Kronberg zehn Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird der USC Kronberg die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Kronberg stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Trotz der Niederlage fiel Ulrichskirchen in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 27.03.2022 empfängt der USC Kronberg dann im nächsten Spiel den SC Hohenruppersdorf, während die SG Ulrichskirchen am gleichen Tag beim USV Schrick antritt.

2. Klasse Weinviertel Süd: USC Kronberg – SG Ulrichskirchen, 4:2 (2:1)

14 Pascal Igl 0:1

16 Nico Horvath 1:1

25 Christian Kohout 2:1

49 Christian Kohout 3:1

63 Marcel Igl 3:2

93 Marcin Szmidt 4:2

