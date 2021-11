Dürnkrut leistet in Großschweinbarth nur wenig Widerstand

Details Montag, 08. November 2021 03:18

2. Klasse Weinviertel Süd: Der SC Dürnkrut kam gegen den SV Großschweinbarth vor rund 100 Besuchern mit 1:7 unter die Räder. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Großschweinbarth wurde der Favoritenrolle gerecht.

100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Gastgeber schlägt – bejubelten in der zehnten Minute den Treffer von Alexander Hofer zum 1:0. Für das 2:0 und 3:0 war Michal Flaska verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (18./30.). Bis zur Pause hielt die Defensive von Dürnkrut dicht, sodass sich der Vorsprung von Großschweinbarth nicht weiter vergrößerte.

Flaska im Torrausch

Daniel Hofer legte in der 50. Minute zum 4:0 für den SV Großschweinbarth nach. Rene Hering erzielte in der 57. Minute den Ehrentreffer für den SC Dürnkrut. Für das 5:1 von Großschweinbarth sorgte Tobias Kiss, der in Minute 78 zur Stelle war. Doppelpack für Großschweinbarth: Nach seinem dritten Tor (86.) markierte Flaska wenig später seinen vierten Treffer (88.). Mit dem Spielende fuhr Großschweinbarth einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Dürnkrut klar, dass gegen den SV Großschweinbarth heute kein Kraut gewachsen war.

Großschweinbarth hat nach dem souveränen Erfolg über den SC Dürnkrut weiter die dritte Tabellenposition inne. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des SV Großschweinbarth ist die funktionierende Defensive, die erst zehn Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saisonbilanz von Großschweinbarth sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und zwei Unentschieden büßte Großschweinbarth lediglich zwei Niederlagen ein. In den letzten fünf Partien rief der SV Großschweinbarth konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Bei Dürnkrut präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (24). Der Gast führt mit 15 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. In dieser Saison sammelte der SC Dürnkrut bisher fünf Siege und kassierte sieben Niederlagen.

Großschweinbarth verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 27.03.2022 den USV Gaweinstal. Das nächste Mal ist Dürnkrut am 03.04.2022 gefordert, wenn man bei Gaweinstal antritt.

2. Klasse Weinviertel Süd: SV Großschweinbarth – SC Dürnkrut, 7:1 (3:0)

10 Alexander Hofer 1:0

18 Michal Flaska 2:0

30 Michal Flaska 3:0

50 Daniel Hofer 4:0

57 Rene Hering 4:1

78 Tobias Kiss 5:1

86 Michal Flaska 6:1

88 Michal Flaska 7:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!