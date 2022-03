Kreuzstetten siegt deutlich gegen Ebenthal

Details Sonntag, 27. März 2022 00:13

2. Klasse Weinviertel Süd: Rund 50 Fans sahen das Spiel der 14. Runde in der 2. Klasse Weinviertel Süd. Mit 1:5 verlor Ebenthal am vergangenen Samstag deutlich gegen Kreuzstetten. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Kreuzstetten heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel war mit 2:0 zugunsten des SV Ebenthal ausgegangen.

Dominik Schertler war rasch zur Stelle und markierte das 1:0 des FC Kreuzstetten (12.). In der 31. Minute erhöhte Paul Freudhofmaier auf 2:0 für das Heimteam. Wenige Minuten später verkürzte Ebenthals Mikulas Szabo auf 1:2 (36.). Zur Pause wusste Kreuzstetten eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Patrick Fendt schnürte einen Doppelpack (56./65.), sodass der FC Kreuzstetten fortan mit 4:1 führte. Andreas Westermayer schraubte das Ergebnis in der 75. Minute mit dem 5:1 für Kreuzstetten in die Höhe. Letztlich feierte der FC Kreuzstetten gegen den SV Ebenthal nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Kreuzstetten kommt Ebenthal näher

Im Klassement machte Kreuzstetten einen Satz und rangiert nun auf dem achten Platz. Der FC Kreuzstetten bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten. In den letzten fünf Partien rief Kreuzstetten konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Ebenthal klar erkennbar, sodass bereits 46 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der Gäste immens. Der SV Ebenthal musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Ebenthal insgesamt auch nur drei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Am nächsten Sonntag reist der FC Kreuzstetten zur SG Ulrichskirchen, zeitgleich empfängt der SV Ebenthal die SG Paasdorf-Atzelsdorf.

2. Klasse Weinviertel Süd: FC Kreuzstetten – SV Ebenthal, 5:1 (2:1)

75 Andreas Westermayer 5:1

65 Patrick Fendt 4:1

56 Patrick Fendt 3:1

36 Mikulas Szabo 2:1

31 Paul Freudhofmaier 2:0

12 Dominik Schertler 1:0