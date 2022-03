Ulrichskirchen patzt gegen Schrick

Details Montag, 28. März 2022 01:08

2. Klasse Weinviertel Süd: Aus der eigenen Favoritenstellung konnte die SG Ulrichskirchen vor knapp 80 Fans gegen Schrick kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 1:2-Niederlage. Wer hätte das gedacht? Schrick wuchs über sich hinaus und fügte Ulrichskirchen eine Pleite zu. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:0 auf das Konto der SG Ulrichskirchen gegangen.

Der USV Schrick ging durch Farid Alamdari in der 18. Minute in Führung. Der Favorit schüttelte sich kurz und spielte weiter auf den Ausgleich. Jonas Tratter traf zum 1:1 zugunsten von Ulrichskirchen (32.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Dass Schrick in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Jagseer Gill, der in der 80. Minute zur Stelle war und die Gäste damit schockte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der USV Schrick die SG Ulrichskirchen 2:1.

Dämpfer im Titelkampf

Schrick muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Klassement machte das Heimteam einen Satz und rangiert nun auf dem neunten Platz. Drei Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat der USV Schrick momentan auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Schrick endlich wieder einmal drei Punkte.

Nach 13 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Ulrichskirchen 24 Zähler zu Buche. Die Lage des Gasts bleibt angespannt. Gegen den USV Schrick musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am nächsten Sonntag reist Schrick zum SC Hohenruppersdorf, zeitgleich empfängt die SG Ulrichskirchen den FC Kreuzstetten.

2. Klasse Weinviertel Süd: USV Schrick – SG Ulrichskirchen, 2:1 (1:1)

80 Jagseer Gill 2:1

32 Jonas Tratter 1:1

18 Farid Alamdari 1:0