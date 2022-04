Dürnkrut sichert sich einen Zähler in Gaweinstal

Details Sonntag, 03. April 2022 01:19

2. Klasse Weinviertel Süd: Der USV Gaweinstal ist vor etwa 50 Fans nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den SC Dürnkrut hinausgekommen. Der vermeintlich leichte Gegner war der SC Dürnkrut mitnichten. Dürnkrut kam gegen Gaweinstal zu einem achtbaren Remis. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte der USV Gaweinstal denkbar knapp beim 4:3 die Oberhand behalten.

Michael Wimmer war zur Stelle und markierte das 1:0 der Heimmannschaft (12.). Das 1:1 von Dürnkrut bejubelte Angelov Milcho (21.). Anschließend passierte nicht mehr viel und keinem Team gelang es weitere Treffer zu erzielen. Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Rückschlag im Titelkampf

Sicherlich ist das Ergebnis für Gaweinstal nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Offensiv konnte dem USV Gaweinstal in der 2. Klasse Weinviertel Süd kaum jemand das Wasser reichen, was die 35 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Gaweinstal weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Der letzte Dreier liegt für den USV Gaweinstal bereits drei Spiele zurück.

Der SC Dürnkrut muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast führt mit 16 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat Dürnkrut derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SC Dürnkrut auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Gaweinstal tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 17.04.2022, beim SCU Obersdorf/P. an. Am Sonntag empfängt Dürnkrut Obersdorf/P.

2. Klasse Weinviertel Süd: USV Gaweinstal – SC Dürnkrut, 1:1 (1:1)

