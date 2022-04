Großschweinbarth wird gegen Obersdorf/P. der Favoritenrolle gerecht

Details Montag, 04. April 2022 01:38

2. Klasse Weinviertel Süd: Knapp 100 Besucher kamen zum Spiel der 15. Runde. Am Sonntag begrüßte Obersdorf/P. Großschweinbarth. Die Begegnung ging mit 4:2 zugunsten des Gasts aus. Großschw. war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Erfolg für den SV Großschweinbarth geendet.

Tobias Kiss brachte Großschweinbarth in der dritten Spielminute in Führung. Thomas Waismayer versenkte den Ball in der zwölften Minute im Netz von Großschweinbarth und glich zum 1:1 aus. Zehn Minuten später ging der SV Großschweinbarth durch den zweiten Treffer von Kiss erneut in Führung. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Alexander Gindl auf Seiten des SCU Obersdorf/P. das 2:2 (44.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In der 60. Minute erzielte Nikola Gagic das 3:2 für Großschweinbarth. In Minute 88 bekam Manuel Loibl die Gelb-Rote Karte gezeigt und musste früher unter die Dusche. Kurz vor Schluss traf Michal Flaska aber doch noch für Großschweinbarth (91.). Am Ende verbuchte der SV Großschweinbarth gegen Obersdorf/P. die maximale Punkteausbeute.

Platz zwei gesichert

Der SCU Obersdorf/P. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt Obersdorf/P. die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Großschweinbarth gerät man immer weiter in die Bredouille. In der Verteidigung des SCU Obersdorf/P. stimmt es ganz und gar nicht: 32 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich der Gastgeber schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Mit dem Gewinnen tut sich Obersdorf/P. weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Großschweinbarth machte durch den Erfolg zwar keinen Boden gut, rangiert aber weiterhin auf dem zweiten Platz. Die Angriffsreihe des SV Großschweinbarth lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 33 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saisonbilanz von Großschweinbarth sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und drei Unentschieden büßte Großschweinbarth lediglich zwei Niederlagen ein. Der SV Großschweinbarth befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der SCU Obersdorf/P. tritt am kommenden Sonntag beim SC Dürnkrut an, Großschweinbarth empfängt am selben Tag den SV Jedenspeigen-Sierndorf.

2. Klasse Weinviertel Süd: SCU Obersdorf/P. – SV Großschweinbarth, 2:4 (2:2)

91 Michal Flaska 2:4

60 Nikola Gagic 2:3

44 Alexander Gindl 2:2

22 Tobias Kiss 1:2

12 Thomas Waismayer 1:1

3 Tobias Kiss 0:1