SV Jedenspeigen bricht bei Großschweinbarth ein

Details Sonntag, 10. April 2022 01:29

2. Klasse Weinviertel Süd: Der SV Großschweinbarth kam vor rund 120 Besuchern gegen den SV Jedenspeigen-Sierndorf zu einem klaren 5:1-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Großschweinbarth wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatte die Heimmannschaft mit 3:0 gewonnen.

Benjamin Heftner brachte den SV Jedenspeigen in der 28. Minute ins Hintertreffen. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Für das 2:0 von Großschweinbarth zeichnete Nikola Gagic per Elfmeter verantwortlich (52.). Tomas Knap verkürzte für Jedenspeigen später in der 62. Minute, ebenfalls per Strafstoß, auf 1:2. In der 74. Minute erhöhte Andreas Mauser auf 3:1 für den SV Großschweinbarth. Für ruhige Verhältnisse sorgte Daniel Hofer, als er das 4:1 für Großschweinbarth besorgte (77.). Michal Flaska gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Großschweinbarth (89.). Am Ende kam der SV Großschweinbarth gegen den SV Jedenspeigen-Sierndorf zu einem verdienten Sieg.

Großschweinbarth sichert Platz zwei ab

Großschweinbarth stabilisiert nach dem Erfolg über den SV Jedenspeigen die eigene Position im Klassement. Der Defensivverbund von Großschweinbarth steht nahezu felsenfest. Erst 12-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Der SV Großschweinbarth sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Großschweinbarth erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Jedenspeigen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Der SV Jedenspeigen-Sierndorf rangiert mit 16 Zählern auf dem sechsten Platz des Tableaus. Fünf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat der SV Jedenspeigen momentan auf dem Konto.

Während Großschw. am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) beim SV Ebenthal gastiert, duelliert sich Jedenspeigen zeitgleich mit dem SC Dürnkrut.

2. Klasse Weinviertel Süd: SV Großschweinbarth – SV Jedenspeigen-Sierndorf, 5:1 (1:0)

89 Michal Flaska 5:1

77 Daniel Hofer 4:1

74 Andreas Mauser 3:1

62 Tomas Knap 2:1

52 Nikola Gagic 2:0

28 Benjamin Heftner 1:0