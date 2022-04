Kronberg kämpft sich zum Punkt in Schrick

Details Montag, 11. April 2022 01:29

2. Klasse Weinviertel Süd: Der USV Schrick sah vor rund 80 Zuschauern bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich schließlich jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben: 4:4 hieß es am Ende. Ein Punkt für die Statistik, doch moralisch stand die Heimmannschaft nach dem Remis gegen den Favoriten – USC Kronberg – sogar als Sieger da. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.

Die Gastgeber begannen stark. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Bahri Cetin sein Team in der 15. Minute. Jagseer Gill versenkte die Kugel zum 2:0 für Schrick (24.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Georg Lubas das 1:2 zugunsten des USC Kronberg (41.). Mit einem Tor Vorsprung für den USV Schrick ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der 51. Minute erhöhte Farid Alamdari auf 3:1 für Schrick. Rene Knopp überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für den USV Schrick (65.). Alle rechnetetn mit einem klaren Heimerfolg des USV Schrick. In der 84. Minute erzielte Christian Kohout das 2:4 für Kronberg. Doch die Gäste gaben bis zum Ende nicht auf. Für das dritte Tor der Gäste war Konstantinos Afouxenidis verantwortlich, der in der 90. Minute das 3:4 besorgte. Christian Kohout sorgte in der 93. Spielminute dann noch für den Nackenschlag und erzielte das 4:4. Schricks Christian Malek und Maurice Steiner wurden in der Nachspielzeit noch vom unparteiischen vom Platz gestellt. Letztlich gingen Schrick und der USC Kronberg mit jeweils einem Punkt auseinander.

Sechs Minuten machten Heimsieg zunichte

Der USV Schrick muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Kronberg – Schrick bleibt weiter unten drin. Die Defensive des USV Schrick muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 36-mal war dies der Fall. Drei Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Schrick derzeit auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim USV Schrick noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Der USC Kronberg führt das Feld der 2. Klasse Weinviertel Süd mit 33 Punkten an. Offensiv sticht Kronberg in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 44 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der USC Kronberg ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile zehn Siege und drei Unentschieden zu Buche. Die letzten Resultate von Kronberg konnten sich sehen lassen – 13 Punkte aus fünf Partien.

Am 24.04.2022 reist Schrick zur nächsten Partie zum FC Kreuzstetten. Kommenden Sonntag (16:30 Uhr) bekommt der USC Kronberg Besuch von Kreuzstetten.

2. Klasse Weinviertel Süd: USV Schrick – USC Kronberg, 4:4 (2:1)

93 Christian Kohout 4:4

90 Konstantinos Afouxenidis 4:3

84 Christian Kohout 4:2

65 Rene Knopp 4:1

51 Farid Alamdari 3:1

41 Georg Lubas 2:1

24 Jagseer Gill 2:0

15 Bahri Cetin 1:0