Ulrichskirchen siegt im Spitzenspiel gegen Sulz

Details Samstag, 16. April 2022 01:16

2. Klasse Weinviertel Süd: Für den USV Sulz gab es in der Auswärtspartie gegen die SG Ulrichskirchen vor etwa 100 Fans nichts zu holen. Sulz verlor mit 1:3. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Ulrichskirchen die Nase vorn. Das Hinspiel hatte ohne einen Sieger auskommen müssen. Die Mannschaften waren mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.

Patrick Horatschek brachte sein Team in der siebten Minute nach vorn. Radek Oslejsek nutzte seine Chance vom Elfmeterpunkt und schoss den Ball zum 1:1 für den USV Sulz ein (17.). In der 27. Minute schoss die SG Ulrichskirchen das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Alexander Schütz ließ sich als Torschütze des 2:1 feiern. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Für das 3:1 von Ulrichskirchen zeichnete Alexander Maric verantwortlich (57.). Am Schluss fuhr die SG Ulrichskirchen gegen Sulz auf eigenem Platz einen 3:1-Sieg ein.

Ulrichskirchen springt auf Platz drei

An Ulrichskirchen gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zehnmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Klasse Weinviertel Süd. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim Heimteam. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Der USV Sulz holte auswärts bisher nur zehn Zähler.

Mit diesem Sieg zog die SG Ulrichskirchen an den Gästen vorbei auf Platz drei. Sulz fiel auf die vierte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) gastiert Ulrichskirchen beim SV Großschweinbarth, der USV Sulz empfängt zeitgleich den SC Hohenruppersdorf.

2. Klasse Weinviertel Süd: SG Ulrichskirchen – USV Sulz, 3:1 (2:1)

57 Alexander Maric 3:1

27 Alexander Schuetz 2:1

17 Radek Oslejsek 1:1

7 Patrick Horatschek 1:0