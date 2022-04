Klatsche für Dürnkrut im Derby beim SV Jedenspeigen

Details Montag, 18. April 2022 01:26

2. Klasse Weinviertel Süd: Der SC Dürnkrut steckte gegen den SV Jedenspeigen-Sierndorf vor etwa 120 Besuchern eine deutliche 0:4-Niederlage ein. Der SV Jedenspeigen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Dürnkrut einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte Jedenspeigen knapp für sich entschieden und mit 3:2 gewonnen.

Die Anfangsphase nutzten beide eher zum Abtasten. Manuel Horvath stellte die Weichen für den Gastgeber auf Sieg, als er in Minute 37 mit dem 1:0 zur Stelle war. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der SV Jedenspeigen-Sierndorf, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Patrik Melis schnürte einen Doppelpack (63./81.), sodass der SV Jedenspeigen fortan mit 3:0 führte. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Peter Cermak, der das 4:0 aus Sicht von Jedenspeigen perfekt machte (90.). Letztlich feierte der SV Jedenspeigen-Sierndorf gegen den SC Dürnkrut nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Derby-Sieg hält Jedenspeigen vor Dürnkrut

Der Sieg über Dürnkrut, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt den SV Jedenspeigen von Höherem träumen. Mit sechs Siegen, einem Remis und sieben Niederlagen weist Jedenspeigen eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der SV Jedenspeigen-Sierndorf im Mittelfeld der Tabelle.

Der SC Dürnkrut rangiert mit 16 Zählern auf dem siebenten Platz des Tableaus. Fünf Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Vor vier Spielen bejubelte Dürnkrut zuletzt einen Sieg.

Am nächsten Sonntag reist der SV Jedenspeigen zum USV Gaweinstal, zeitgleich empfängt der SC Dürnkrut den SV Ebenthal.

2. Klasse Weinviertel Süd: SV Jedenspeigen-Sierndorf – SC Dürnkrut, 4:0 (1:0)

90 Peter Cermak 4:0

81 Patrik Melis 3:0

63 Patrik Melis 2:0

37 Manuel Horvath 1:0