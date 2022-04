Souveräner Sieg vom USV Sulz gegen Hohenruppersdorf

Details Sonntag, 24. April 2022 01:38

2. Klasse Weinviertel Süd: Mit einer 1:4-Niederlage im Gepäck ging es für den SC Hohenruppersdorf vom Auswärtsmatch beim USV Sulz in Richtung Heimat. Sulz setzte sich vor etwa 75 Besuchern standesgemäß gegen Hohenruppersdorf durch. Im Hinspiel hatte der USV Sulz einen 4:1-Auswärtssieg beim SC Hohenruppersdorf für sich reklamiert und sich die volle Punktzahl gesichert.

Thomas Kadlcek stellte die Weichen für Sulz auf Sieg, als er in Minute zwölf mit dem 1:0 zur Stelle war. Das Heimteam brachte den Ball zum 2:0 über die Linie (33.) und feierte Torschütze Mario Pöschl. Noch in der ersten Hälfte erhöhte der USV Sulz auf 3:0 (41.) und wieder war es Pöschl der zum Jubeln abdrehte. Sulz hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Für das 1:3 von Hohenruppersdorf zeichnete Florian Esberger verantwortlich (46.). In ruhiges Fahrwasser brachte Sulz sich, indem Pöschl mit seinem dritten Treffer das 4:1 erzielte (87.). Insgesamt reklamierte der USV Sulz gegen den SC Hohenruppersdorf einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Pöschl avancierte zum Man of the Match

Trotz des Sieges bleibt Sulz auf Platz fünf. Die Saison des USV Sulz verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, zwei Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt. Sulz erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Hohenruppersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur sieben Zähler. Die Sorgen des SC Hohenruppersdorf sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Der Angriff ist bei Hohenruppersdorf die Problemzone. Nur 17 Treffer erzielte der SC Hohenruppersdorf bislang. Nun musste sich Hohenruppersdorf schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die sportliche Misere – in den letzten 13 Spielen gelang dem SC Hohenruppersdorf kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt Hohenruppersdorf nur auf Rang zwölf.

Am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) reist der USV Sulz zum USC Kronberg, gleichzeitig begrüßt der SC Hohenruppersdorf den SV Großschweinbarth auf heimischer Anlage.

2. Klasse Weinviertel Süd: USV Sulz – SC Hohenruppersdorf, 4:1 (3:0)

87 Mario Poeschl 4:1

46 Florian Esberger 3:1

41 Mario Poeschl 3:0

33 Mario Poeschl 2:0

12 Thomas Kadlcek 1:0