Gasser ist dreimal zur Stelle: Ebenthal bezwingt Dürnkrut

2. Klasse Weinviertel Süd: 120 Besucher kamen nach Dürnkrut um das Duell mit dem SV Ebenthal zu sehen. Durch ein 6:4 holte sich der SV Ebenthal drei Punkte beim SC Dürnkrut. Das Hinspiel hatte Dürnkrut mit 6:1 gewonnen.

Adam Kral brachte sein Team in der 29. Minute nach vorn. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Daniel Gasser den Ausgleich (31.) für die Gäste. In der 33. Minute erzielte Rene Hering das 2:1 für den SC Dürnkrut. Wer glaubte, Ebenthal sei geschockt, irrte. Gasser machte unmittelbar nach dem Rückschlag per Strafstoß den neuerlichen Ausgleich perfekt (35.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Durchsetzungsstark zeigte sich der SV Ebenthal, als Vladimir Girman (49.) und Gasser (57., Elfmeter) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Mit dem zweiten Treffer von Kral rückte Dürnkrut wieder ein wenig an Ebenthal heran (72.). Das 5:3 für den SV Ebenthal stellte Girman sicher. In der 80. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Marek Gubancok traf zum 4:5 zugunsten des SC Dürnkrut (86.). Ebenthal baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Adam Mihalík in der 94. Minute traf. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Ebenthal Dürnkrut 6:4.

Der SC Dürnkrut muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme der Heimmannschaft bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die formschwache Abwehr, die bis dato 39 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Dürnkrut in dieser Saison. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SC Dürnkrut alles andere als positiv. Dürnkrut verliert weiter an Boden und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Durch den Erfolg rückte Ebenthal auf die zehnte Position der 2. Klasse Weinviertel Süd vor. Mit erschreckenden 51 Gegentoren stellt der Gast die schlechteste Abwehr der Liga. Der SV Ebenthal bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist Ebenthal wieder in der Erfolgsspur.

Am nächsten Sonntag reist der SC Dürnkrut zur SG Ulrichskirchen, zeitgleich empfängt der SV Ebenthal den USV Gaweinstal.

2. Klasse Weinviertel Süd: SC Dürnkrut – SV Ebenthal, 4:6 (2:2)

94 Adam Mihalik 4:6

86 Marek Gubancok 4:5

80 Vladimir Girman 3:5

72 Adam Kral 3:4

57 Daniel Gasser 2:4

49 Vladimir Girman 2:3

35 Daniel Gasser 2:2

33 Rene Hering 2:1

31 Daniel Gasser 1:1

29 Adam Kral 1:0