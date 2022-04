Hohenruppersdorf trotzt Großschweinbarth Remis ab

Details Samstag, 30. April 2022 01:03

2. Klasse Weinviertel Süd: Hohenruppersdorf spuckte Großschweinbarth in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team vor etwa 120 Zuschauern ein 2:2-Remis ab. Der SC Hohenruppersdorf stellte sich einer schweren Aufgabe und konnte schließlich erhobenen Hauptes vom Feld gehen. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.

Für das erste Tor sorgte Sebastian Fembek. In der 16. Minute traf der Spieler von Hohenruppersdorf ins Schwarze. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Michal Flaska mit dem 1:1 für Großschweinbarth zur Stelle (44.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In Minute 63 ging der SV Großschweinbarth durch den zweiten Treffer von Flaska in Führung. Den Freudenjubel der Gäste machte David Uhlír zunichte, als er kurz darauf den 2:2-Ausgleich besorgte (67.). Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.

Zwei verlorene Punkte für den Favoriten

Der SC Hohenruppersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr Hohenruppersdorf bisher ein. Durch den Teilerfolg bleibt der SC Hohenruppersdorf im Klassement auf Platz zwölf. Hohenruppersdorf verbuchte insgesamt zwei Siege, vier Remis und zehn Niederlagen.

Sicherlich ist das Ergebnis für Großschweinbarth nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Die Offensive von Großschweinbarth in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SC Hohenruppersdorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 41-mal schlugen die Angreifer des SV Großschweinbarth in dieser Spielzeit zu. Großschweinbarth weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

In sechs ausgetragenen Spielen kam Hohenruppersdorf in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Großschweinbarth seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) reist der SC Hohenruppersdorf zum SC Dürnkrut, gleichzeitig begrüßt der SV Großschweinbarth den USC Kronberg auf heimischer Anlage.

2. Klasse Weinviertel Süd: SC Hohenruppersdorf – SV Großschweinbarth, 2:2 (1:1)

67 David Uhlir 2:2

63 Michal Flaska 1:2

44 Michal Flaska 1:1

16 Sebastian Fembek 1:0