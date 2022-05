Kronberg entscheidet Topduell gegen Sulz für sich

Details Sonntag, 01. Mai 2022 05:53

2. Klasse Weinviertel Süd: Die Differenz von einem Treffer brachte dem USC Kronberg gegen den USV Sulz den Dreier. Das Match endete vor rund 100 Zuschauern mit 2:1. Hundertprozentig überzeugen konnte Kronberg dabei jedoch nicht. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Die Heimmannschaft hatte mit 2:1 die Oberhand behalten.

Sulz geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Christian Kohout das schnelle 1:0 für den USC Kronberg erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Georg Lubas den Vorsprung von Kronberg auf 2:0 (43.). Mit der Führung für den Spitzenreiter ging es in die Kabine. In der 63. Minute brachte Andreas Huber den Ball im Netz des USC Kronberg unter. Obwohl Kronberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der USV Sulz zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Kronberg mit großem Schritt Richtung Titel

Die Defensive des USC Kronberg (15 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Weinviertel Süd zu bieten hat. Kronberg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 12 Erfolgen, drei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Der USC Kronberg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien elf Zähler.

Sulz belegt mit 29 Punkten den fünften Tabellenplatz. Neun Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist Kronberg zum SV Großschweinbarth, zeitgleich empfängt der USV Sulz den USV Schrick.

2. Klasse Weinviertel Süd: USC Kronberg – USV Sulz, 2:1 (2:0)

63 Andreas Huber 2:1

43 Georg Lubas 2:0

9 Christian Kohout 1:0