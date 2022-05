Gaweinstal bringt Ulrichskirchen herbe Pleite bei

Details Sonntag, 08. Mai 2022 01:28

2. Klasse Weinviertel Süd: Gaweinstal kam gegen die SG Ulrichskirchen vor rund 90 Fans zu einem klaren 3:0-Erfolg. Der USV Gaweinstal erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte es zwischen beiden Kontrahenten eine 1:1-Punkteteilung gegeben.

Für den Führungstreffer von Gaweinstal zeichnete Jiri Velecky verantwortlich (11.). Mit einem Tor Vorsprung für das Heimteam ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Oliver Hans Groschopf schnürte einen Doppelpack (50., EM/58.), sodass der USV Gaweinstal fortan mit 3:0 führte. Am Schluss fuhr Gaweinstal gegen Ulrichskirchen auf eigenem Platz einen 3:0-Sieg ein.

Gaweinstal erkämpft sich Platz zwei

An der Abwehr des USV Gaweinstal ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 16 Gegentreffer musste Gaweinstal bislang hinnehmen. Der USV Gaweinstal weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Sechs Spiele ist es her, dass Gaweinstal zuletzt eine Niederlage kassierte.

Die gute Bilanz der SG Ulrichskirchen hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gast bisher neun Siege, fünf Remis und drei Niederlagen.

Der USV Gaweinstal setzte sich mit diesem Sieg von Ulrichskirchen ab und nimmt nun mit 37 Punkten den zweiten Rang ein, während die SG Ulrichskirchen weiterhin 32 Zähler auf dem Konto hat und den vierten Tabellenplatz einnimmt.

Weiter geht es für Gaweinstal am kommenden Sonntag daheim gegen den SC Hohenruppersdorf. Für Ulrichskirchen steht am gleichen Tag ein Duell mit dem SCU Obersdorf/P. an.

2. Klasse Weinviertel Süd: USV Gaweinstal – SG Ulrichskirchen, 3:0 (1:0)

58 Oliver Hans Groschopf 3:0

50 Oliver Hans Groschopf 2:0

11 Jiri Velecky 1:0