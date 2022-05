Ebenthal glückt gegen Jedenspeigen nur der Ehrentreffer

Details Sonntag, 15. Mai 2022 01:47

2. Klasse Weinviertel Süd: Mit 1:4 verlor der SV Ebenthal am vergangenen Samstag zu Hause vor rund 85 Fans deutlich gegen den SV Jedenspeigen-Sierndorf. Der SV Jedenspeigen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 1:1 ausgegangen.

Stefan Madner traf zum 1:0 zugunsten von Jedenspeigen (15.). Peter Cermak schoss die Kugel, nach einem zu kurzen Rückpass der Abwehr, zum 2:0 für die Gäste über die Linie (25.). Ein abgefälschter Weitschuss - mit dem Tor zum 3:0 steuerte Madner bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (28.). Noch vor der Halbzeit legte Cermak seinen zweiten Treffer nach (40.) und nutze auch diesmal einen Fehler der Hintermannschaft Ebenthals. Die Überlegenheit des SV Jedenspeigen-Sierndorf spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Daniel Gasser erzielte in der 50. Minute den Ehrentreffer für Ebenthal. Letztlich fuhr der SV Jedenspeigen einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Jedenspeigen sichert Platz sechs ab

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim SV Ebenthal. Die mittlerweile 65 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken des Heimteams. Auf heimischem Rasen schnitt Ebenthal jedenfalls ziemlich schwach ab (1-1-7). Mit 17 ergatterten Punkten steht der SV Ebenthal auf Tabellenplatz acht. Ebenthal kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Jedenspeigen holte auswärts bisher nur neun Zähler. Im Tableau hatte der Sieg des SV Jedenspeigen-Sierndorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs. Acht Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat der SV Jedenspeigen derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über den SV Ebenthal ist Jedenspeigen weiter im Aufwind.

Ebenthal hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 29.05.2022 gegen die SG Ulrichskirchen. Am Sonntag empfängt der SV Jedenspeigen-Sierndorf ebenfalls Ulrichskirchen.

2. Klasse Weinviertel Süd: SV Ebenthal – SV Jedenspeigen-Sierndorf, 1:4 (0:4)

50 Daniel Gasser 1:4

40 Peter Cermak 0:4

28 Stefan Madner 0:3

25 Peter Cermak 0:2

15 Stefan Madner 0:1