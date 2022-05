Velecky rettet Gaweinstal das Remis gegen Kronberg

Details Sonntag, 22. Mai 2022 00:58

2. Klasse Weinviertel Süd: Gaweinstal und Kronberg teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete vor rund 120 Zuschauern mit einem 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 2:2 geendet hatte.

In der 19. Minute lenkte Dominic Leitner den Ball zugunsten des USV Gaweinstal ins eigene Netz. Mit einem Tor Vorsprung für die Heimmannschaft ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Christian Kohout schockte Gaweinstal und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den USC Kronberg (72./78.). Mit seinem Treffer aus der 88. Minute bewahrte Jiri Velecky seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der USV Gaweinstal und Kronberg spielten unentschieden.

Kronberg weiter fünf Punkte vor Gaweinstal

Nach 18 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Gaweinstal 38 Zähler zu Buche. Zu vier Siegen hintereinander reichte es für den USV Gaweinstal zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von Gaweinstal fortgesetzt und auf sieben Spiele erhöht.

Mit 43 Zählern führt der USC Kronberg das Klassement der 2. Klasse Weinviertel Süd souverän an. Der Gast weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Kronberg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nach dem USV Gaweinstal stellt der USC Kronberg mit 54 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Weiter geht es für Gaweinstal am kommenden Sonntag daheim gegen den USV Schrick. Für Kronberg steht am gleichen Tag ein Duell mit dem SCU Obersdorf/P. an.

2. Klasse Weinviertel Süd: USV Gaweinstal – USC Kronberg, 2:2 (1:0)

88 Jiri Velecky 2:2

78 Christian Kohout 1:2

72 Christian Kohout 1:1

19 Eigentor durch Dominic Leitner 1:0