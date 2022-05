Großschweinbarth siegt gegen Kreuzstetten klar und deutlich

Details Montag, 23. Mai 2022 01:25

2. Klasse Weinviertel Süd: Kreuzstetten blieb gegen Großschweinbarth chancenlos und kassierte vor etwa 120 Zuschauern eine herbe 2:6-Klatsche. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Großschweinbarth. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatte der Gastgeber einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

Für das erste Tor des Spitzenreiters war Nikola Gagic verantwortlich, der in der 16. Minute per Strafstoß das 1:0 besorgte. Andreas Mauser schoss die Kugel nur zwei Minuten später zum 2:0 für den SV Großschweinbarth über die Linie (18.). Mit der Führung für Großschweinbarth ging es in die Halbzeitpause. Für ruhige Verhältnisse sorgte Adrian Kral, als er das 3:0 für Großschweinbarth besorgte (46.). Daniel Hofer (55., Freistoß) und Andreas Geritzer (60.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung des SV Großschweinbarth. Eine starke Leistung zeigte Paul Freudhofmaier, der sich mit einem Doppelpack für den FC Kreuzstetten beim Trainer empfahl (62./76.) und auf 5:2 verkürzte. Der Elfmeter-Treffer von Michal Flaska in der 84. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Letztlich feierte Großschweinbarth gegen Kreuzstetten nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Vorerst auf Platz eins - Großschweinbarth hofft weiter

Die errungenen drei Zähler gingen für Großschweinbarth einher mit der Übernahme der Tabellenführung, jedoch mit zwei Spielen mehr auf den Konto. Die Offensive des SV Großschweinbarth in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der FC Kreuzstetten war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 52-mal schlugen die Angreifer von Großschweinbarth in dieser Spielzeit zu. Großschw. sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und zwei Niederlagen dazu.

Kreuzstetten holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Trotz der Niederlage belegt der Gast weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Nun musste sich der FC Kreuzstetten schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Die vergangenen Spiele waren für Kreuzstetten nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück. Zehn Spiele währt bereits die Serie, in der der SV Großschweinbarth ungeschlagen ist.

Nächster Prüfstein für Großschweinbarth ist die SG Paasdorf-Atzelsdorf auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:00). Der FC Kreuzstetten misst sich zur selben Zeit mit dem SC Dürnkrut.

2. Klasse Weinviertel Süd: SV Großschweinbarth – FC Kreuzstetten, 6:2 (2:0)

84 Michal Flaska 6:2

76 Paul Freudhofmaier 5:2

62 Paul Freudhofmaier 5:1

60 Andreas Geritzer 5:0

55 Daniel Hofer 4:0

46 Adrian Kral 3:0

18 Andreas Mauser 2:0

16 Nikola Gagic 1:0