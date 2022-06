Obersdorf/P. rettet einen Punkt gegen Schrick

Details Montag, 06. Juni 2022 00:51

2. Klasse Weinviertel Süd: Obersdorf/P. trennte sich an diesem Sonntag vor rund 80 Fußballfans von Schrick mit 2:2. Der SCU Obersdorf/P. zog sich gegen den USV Schrick achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel war eine Demonstration von Obersdorf/P. gewesen, als man die Partie mit 4:0 für sich entschieden hatte.

Ein Doppelpack brachte Schrick in eine komfortable Position: Sascha Zapracsny war gleich zweimal zur Stelle (9./30.). Eigentor in der 36. Minute: Pechvogel Mario Weiland beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit dem SCU Obersdorf/P. den 1:2-Anschluss. Zur Pause wusste der USV Schrick eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Den Ausgleichstreffer hatte Obersdorf/P. in der 75. Minute im Repertoire. Peter Gössinger stellte auf 2:2. Obersdorfs Manuel Weiss sah in der Nachspielzeit (92.) noch die Gelb-Rote Karte. Nach einer deutlichen Führung wähnte Schrick die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch die Heimmannschaft stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Schrick setzt sich auf Platz sieben

Der SCU Obersdorf/P. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit zwölf ergatterten Punkten steht Obersdorf/P. auf Tabellenplatz zwölf. In der Verteidigung des SCU Obersdorf/P. stimmt es ganz und gar nicht: 54 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Obersdorf/P. wartet schon seit sieben Spielen auf einen Sieg.

Durch den Teilerfolg verbesserte sich der USV Schrick im Klassement auf Platz sieben. In den letzten Partien hatten die Gäste kaum etwas zu melden und gingen (zumeist) leer aus.

Am nächsten Sonntag reist der SCU Obersdorf/P. zum FC Kreuzstetten, zeitgleich empfängt Schrick den SV Jedenspeigen-Sierndorf.

2. Klasse Weinviertel Süd: SCU Obersdorf/P. – USV Schrick, 2:2 (1:2)

75 Peter Goessinger 2:2

36 Eigentor durch Mario Weiland 1:2

30 Sascha Zapracsny 0:2

9 Sascha Zapracsny 0:1