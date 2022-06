Kronberg feiert gegen Ebenthal Sieg und den Meistertitel

Details Sonntag, 12. Juni 2022 00:57

2. Klasse Weinviertel Süd: Kronberg erteilte Ebenthal vor rund 180 Zuschauern eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für den USC Kronberg. An der Favoritenstellung ließ Kronberg keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SV Ebenthal einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte der USC Kronberg die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 3:1 gesiegt.

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christian Kohout traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Doppelpack für Kronberg: Nach seinem ersten Tor (52., Elfmeter) markierte Nico Horvath wenig später seinen zweiten Treffer (55.). Der vierte Streich des Spitzenreiters war Marcel Depauly vorbehalten (60.). Eigentlich war Ebenthal schon geschlagen, als Horvath das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (63.). Letztlich kam der USC Kronberg gegen die Gäste zu einem verdienten 5:0-Sieg.

Kronberg wird wieder erstklassig

Nach 21 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Kronberg 52 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 66 Treffern stellt der USC Kronberg den besten Angriff der 2. Klasse Weinviertel Süd. Kronberg kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon fünf Spiele zurück. Und der Meisterparty stand auch nichts mehr im Wege.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der SV Ebenthal. Man kassierte bereits 77 Tore gegen sich. Ebenthal bekleidet mit 17 Zählern Tabellenposition elf. Nun musste sich der SV Ebenthal schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die vergangenen Spiele waren für Ebenthal nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) reist der USC Kronberg zur SG Ulrichskirchen, gleichzeitig begrüßt der SV Ebenthal den USV Schrick auf heimischer Anlage.

2. Klasse Weinviertel Süd: USC Kronberg – SV Ebenthal, 5:0 (1:0)

63 Nico Horvath 5:0

60 Marcel Depauly 4:0

55 Nico Horvath 3:0

52 Nico Horvath 2:0

2 Christian Kohout 1:0