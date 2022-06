Kronberg Derbysieger gegen Ulrichskirchen

Details Sonntag, 19. Juni 2022 01:17

2. Klasse Weinviertel Süd: Der Spitzenreiter gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und siegte vor rund 200 Besuchern mit 3:1 gegen Ulrichskirchen. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USC Kronberg heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Schon im Hinspiel hatte Kronberg die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

In der 13. Minute erzielte Patrick Horatschek das 1:0 für die SG Ulrichskirchen. Marcin Szmidt war es, der in der 33. Minute das Spielgerät per Strafstoß im Tor des Heimteams unterbrachte. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Christian Kohout mit dem 2:1 für den USC Kronberg zur Stelle (41.). Der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Mit dem 3:1 sicherte Kohout Kronberg nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (75.). In den 90 Minuten war der USC Kronberg im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Ulrichskirchen und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

Kronbergs Kohout und Lubas als Torschützenkönige

Die SG Ulrichskirchen rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und belohnte sich am Ende mit dem vierten Tabellenplatz. Damit dürfte Ulrichskirchen in der nächsten Spielzeit oben ein Wort mitreden wollen. Die SG Ulrichskirchen weist mit elf Siegen, sechs Unentschieden und fünf Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor.

Schon vor dem letzten Spiel der Saison konnte Kronberg die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 2. Klasse Weinviertel Süd feiern. Auch im letzten Spiel stellte der Angriff des USC Kronberg noch einmal seine Qualitäten unter Beweis und hob damit die Anzahl der geschossenen Tore auf 69 an. Liga-Bestwert! Im gesamten Saisonverlauf holte Kronberg 17 Siege und vier Remis und musste nur eine Niederlage hinnehmen. Die Formkurve des USC Kronberg in der letzten Phase der Saison lässt sich mit konstant und stark betiteln. Die letzte Niederlage liegt schon sechs Spiele zurück.

2. Klasse Weinviertel Süd: SG Ulrichskirchen – USC Kronberg, 1:3 (1:2)

75 Christian Kohout 1:3

41 Christian Kohout 1:2

33 Marcin Szmidt 1:1

13 Patrick Horatschek 1:0