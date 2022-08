Hohenruppersdorf vergibt gegen Sulz 2:0-Führung

Details Sonntag, 21. August 2022 04:21

2. Klasse Weinviertel Süd: Etwa 60 Zuschauer kamen nach Hohenruppersdorf um das Spiel gegen den USV Sulz miitzuverfolgen. Zum Saisonstart boten der SC Hohenruppersdorf und der USV Sulz den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3.

Es dauerte mehr als eine halbe Stunde, bis die Zuschauer einen Treffer zu sehen bekamen. Hohenruppersdorf ging durch Franz Kautz in der 33. Minute in Führung. Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase knapp vorn.

Zwei Platzverweise für die Gastgeber, Sulz dreht das Spiel

Sascha Sollinger versenkte die Kugel zum 2:0 für den SC Hohenruppersdorf (56.). Thomas Kadlcek war es, der in der 69. Minute das Spielgerät im Tor von Hohenruppersdorf unterbrachte und auf 2:1 verkürzte. In der 77. Minute verhinderte die Hintermannschaft des SC Hohenruppersdorf den Gegentreffer von Mario Pöschl nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. In Minute 81 sah Hohenruppersdorf Sascha Sollinger die Ampelkarte. Mit dem 3:2 sicherte Kadlcek dem USV Sulz nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (82.). Nach 84 Minuten musste David Uhlir (Hohhenruppersdorf) wegen einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz. Hohenruppersdorf war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

2. Klasse Weinviertel Süd: SC Hohenruppersdorf – USV Sulz, 2:3 (1:0)

