Stettens Aleksandropulos tütet den Sieg gegen Kreuzstetten ein

2. Klasse Weinviertel Süd: Vor rund 70 Zuschauern empfing der FC Kreuzstetten in Runde 11 den SV Stetten. Kreuzstetten und der SV Stetten boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Der SV Stetten wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Tobias Wetsch brachte die Gäste in der 23. Minute nach vorn. Für das erste Tor des FC Kreuzstetten war Andreas Westermayer verantwortlich, der in der 36. Minute das 1:1 besorgte. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Paul Freudhofmaier machte in der 61. Minute das 2:1 von Kreuzstetten perfekt. Geschockt zeigte sich der SV Stetten nicht. Nur wenig später war Alexander Kreiner mit dem Ausgleich zur Stelle (64.). Nikola Aleksandropulos versenkte den Ball in der 84. Minute im Netz des FC Kreuzstetten. Am Schluss siegte der SV Stetten gegen die Gastgeber.

Stetten schiebt sich auf Rang fünf

Kreuzstetten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung des FC Kreuzstetten knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Kreuzstetten liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 32 Gegentreffer fing. Der FC Kreuzstetten musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Kreuzstetten insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der FC Kreuzstetten auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Im Klassement machte der SV Stetten einen Satz und rangiert nun auf dem fünften Platz. Der SV Stetten verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Die letzten Resultate des SV Stetten konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt Kreuzstetten dann im nächsten Spiel den FC Würnitz, während der SV Stetten am gleichen Tag beim USV Leitzersdorf antritt.

2. Klasse Weinviertel Süd: FC Kreuzstetten – SV Stetten, 2:3 (1:1)

84 Nikola Aleksandropulos 2:3

64 Alexander Kreiner 2:2

61 Paul Freudhofmaier 2:1

36 Andreas Westermayer 1:1

23 Tobias Wetsch 0:1