Gaweinstal fügt Langenzersdorf erste Saisonniederlage zu

Details Samstag, 12. November 2022 00:45

2. Klasse Weinviertel Süd: Die gute Serie von Langenzersdorf seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Das Heimteam verlor gegen Gaweinstal vor rund 350 Zuschauern das Nachtragsspiel der 5. Runde mit 1:2 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Schon nach drei Minuten musste Simon Jany sein Team vor einem frühen Rückstand retten und auf der Linie klären. Weitere drei Minuten später musste Keeper Andreas Grassl sein ganzes Können aufbieten und eine weitere Chance Gaweinstals zu Nichte machen. Der USV Gaweinstal ging durch Julian Kretschmer in der 23. Minute in Führung, als dieser nach einem Eckball per Kopf zur Stelle war. Der SV Langenzersdorf war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Für das 2:0 von Gaweinstal zeichnete Michael Wimmer verantwortlich (50.), der einen Abwehrfehler der Heimelf ausnutzte. Nach 53 Minuten reklamierten die Heimsichen Elfmeter, doch der Pfiff blieb aus. Lorenz Hafner ließ sich in der 66. Minute nicht zweimal bitten und verwertete nach einem Eckball zum 1:2 für Langenzersdorf. Nun drängten die Hausherren auf den Ausgleich. Vor allem Dennis Ilic versuchte es mehrmals aus allen Lagen. Die 1:2-Heimniederlage des SV Langenzersdorf war nach 91 Minuten Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Gaweinstal mit Kampfkraft zum Sieg

Langenzersdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des USV Gaweinstal stets gesorgt, mehr Tore als der Gast (22) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Weinviertel Süd. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, den Ligaprimus zu stoppen. Der USV Gaweinstal überwintert zwei Punkte hinter dem Tabellenführer auf Rang drei.

Trotz der Niederlage fiel der SV Langenzersdorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz eins.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 26.03.2023 für L.zersdorf zum Auswärtsspiel gegen die SG Ulrichskirchen. Gaweinstal tritt am gleichen Tag beim SCU Obersdorf/P. an.

2. Klasse Weinviertel Süd: SV Langenzersdorf – USV Gaweinstal, 1:2 (0:1)

66 Lorenz Hafner 1:2

50 Michael Wimmer 0:2

23 Julian Kretschmer 0:1