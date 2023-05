Gaweinstal triumphiert im Topspiel gegen Leitzersdorf

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:08

2. Klasse Weinviertel Süd: Gaweinstal und der USV Leitzersdorf boten den 90 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte Leitzersdorf für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Der USV Gaweinstal erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michael Wimmer traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Sascha Roch (10.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Gaweinstal. Nach der Pause gelang den Gästen der Anschlusstreffer. Alexander Zotter war es, der in der 56. Minute den Ball im Gehäuse des USV Gaweinstal unterbrachte. Wimmer schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (67.). Kurz vor Ultimo war noch Georg Reich zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des USV Leitzersdorf verantwortlich (90.). Schließlich sprang für Gaweinstal gegen Leitzersdorf ein Dreier heraus.

Gaweinstal überholt vorerst Leitzersdorf

71 Tore – mehr Treffer als der USV Gaweinstal erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Weinviertel Süd. Gaweinstal kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Die gute Bilanz des USV Leitzersdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gast bisher 13 Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Leitzersdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit diesem Sieg zog der USV Gaweinstal am USV Leitzersdorf vorbei auf Platz zwei. Leitzersdorf fiel auf die dritte Tabellenposition.

Gaweinstal tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 02.06.2023, bei der SG Ulrichskirchen an. Kommenden Samstag (16:30 Uhr) bekommt der USV Leitzersdorf Besuch vom FC Kreuzstetten.

2. Klasse Weinviertel Süd: USV Gaweinstal – USV Leitzersdorf, 3:2 (2:0)

90 Georg Reich 3:2

67 Michael Wimmer 3:1

56 Alexander Zotter 2:1

10 Sascha Roch 2:0

3 Michael Wimmer 1:0

