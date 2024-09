SC Kreuttal: "Haben als Verein das Potenzial und auch das Ziel, bis zum Ende der Saison ganz vorne mitzuspielen"

2. Klasse Weinviertel

Details Mittwoch, 25. September 2024 15:22

Der SC Kreuttal hat zum Auftakt der noch jungen Spielzeit der 2. Klasse Weinviertel sehr vieles richtig gemacht. Die Elf von Trainer Edin Kesinovic holte aus den ersten sechs Partien starke 15 Zähler und liegt damit in Tabellenführung beziehungsweise nach Verlustpunkten gleichauf mit Wetzelsdorf und Ulrichskirchen. Die bis dato einzige Saisonniederlage bezog man am zweiten Spieltag auch gegen ebenjenes Ulrichskirchen, wo man am Ende mit 0:2 den Kürzeren zog, die restlichen Spiele – man traf bereits auf Altlichtenwarth, Wetzelsdorf, Schrick, Wilfersdorf und Sulz – konnte man allesamt siegreich gestalten. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und sich mit Coach Edin Kesionvic unterhalten. Gesprochen wurde dabei unter anderem über den Saisonstart, die Mannschaft, die Ziele, die man sich in Kreuttal gesetzt hat sowie den nächsten Gegner. Schon am Freitag trifft man auf die Spielgemeinschaft aus Drasenhofen bzw. Schrattenberg. Vor dieser Aufgabe zeigt man beim SC Kreuttal durchaus Respekt.

Ligaportal: Herr Kesinovic, danke, dass Sie sich Zeit für ein Interview nehmen. Wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus? Rein tabellarisch sieht das ja recht gut aus.

Trainer Edin Kesinovic: Unser Auftaktprogramm hat es in sich gehabt. Wir haben gegen starke Mannschaften gespielt und 15 von 18 möglichen Punkten geholt. Wir sind daher gut in die Saison gestartet.

Ligaportal: Lassen Sie uns in einem nächsten Schritt über die Stärken bzw. Schwächen sprechen. Welche Dinge im Spiel funktionieren bereits gut, und wo gilt es etwaig im Training noch verstärkt anzusetzen?

Edin Kesinovic: Gegen den Ball werden unsere Abstände zwischen den Ketten immer enger, sodass wir als Block sehr kompakt sind. Offensiv agieren wir als Mannschaft dynamisch in die Tiefe und sind torgefährlich. Den Hebel gilt es beim Verhalten nach Ballverlust in der gegnerischen Hälfte anzusetzen.

Ligaportal: Für Trainer oft ein wenig undankbar, aber ganz spannend für die Fans ist natürlich die nächste Frage. Welchem Saisonziel hat man sich in Kreuttal verschrieben, was ist heuer möglich?

Edin Kesinovic: Wir haben als Verein das Potenzial und auch das Ziel, bis zum Ende der Saison ganz vorne mitzuspielen. Dafür gilt es den Fokus von Spiel zu Spiel aufrechtzuerhalten und die bestmögliche Leistung abzurufen.

Ligaportal: Blicken wir zum Abschluss bitte noch kurz auf den nächsten Gegner. Konkret geht es dieses Wochenende ja gegen die Spielgemeinschaft aus Drasenhofen und Schrattenberg. Welche Art von Aufgabe kommt hier auf Ihre Mannschaft zu?

Edin Kesinovic: Wir haben Respekt vor der SG Drasenhofen/Schrattenberg. Wichtig wird sein, dass wir von Beginn weg die richtige Mentalität abrufen, geduldig sind und zu unserem Spiel finden.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.