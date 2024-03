Wilfersdorf holt gegen SG Schrattenberg/H. Remis – dank Niessler

Spielberichte

2. Klasse Weinviertel: Das Spiel vom Samstag zwischen Wilfersdorf und Schrattenberg/Herrnbaumgarten endete vor knapp 90 Besuchern mit einem 2:2-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatte der FC Wilfersdorf durch einen 3:1-Erfolg bei der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten die drei Punkte eingefahren.

Das erste Tor des Spiels ging an Schrattenberg/Herrnbaumgarten. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Wilfersdorf, denn Unglücksrabe Kevin Habich beförderte den Ball ins eigene Netz (11.). Dem FC Wilfersdorf gelang mithilfe der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten der Ausgleich, als Martin Pitel das Leder in das eigene Tor lenkte (25.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Tomas Varmuza seine Chance und schoss das 2:1 (42.) für Schrattenberg/Herrnbaumgarten. Ein Tor auf Seiten des Gasts machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Niessler rettet einen Punkt

Das 2:2 von Wilfersdorf stellte Josef Niessler sicher (67.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Gastgeber und die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten spielten unentschieden.

Beim FC Wilfersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (43). Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Wilfersdorf in der Tabelle auf Platz sechs. Acht Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der FC Wilfersdorf momentan auf dem Konto. Wilfersdorf verliert weiter an Boden und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Schrattenberg/Herrnbaumgarten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz der SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten derzeit nicht. In der Verteidigung von Schrattenberg/Herrnbaumgarten stimmt es ganz und gar nicht: 44 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und acht Niederlagen. In den letzten Partien hatte Schrattenberg/Herrnbaumgarten kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Der FC Wilfersdorf tritt am Freitag, den 05.04.2024, um 20:00 Uhr, bei der SG Ulrichskirchen an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt die SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten den USV Sulz.

2. Klasse Weinviertel: FC Wilfersdorf – SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten, 2:2 (1:2)

67 Josef Niessler 2:2

42 Tomas Varmuza 1:2

25 Eigentor durch Martin Pitel 1:1

11 Eigentor durch Kevin Habich 0:1

