Schrick trotzt dem Tabellenführer Gaweinstal einen Punkt ab

Details Sonntag, 07. April 2024 04:28

2. Klasse Weinviertel: Das Spiel vom Samstag zwischen Schrick und Gaweinstal endete mit einem 2:2-Remis. Wer als Favorit bei diesem Match ins Rennen geht, war im Vorfeld schnell ausgemacht. Der USV Gaweinstal erfüllte jedoch die Erwartungen nicht. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit dem Gast beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

In den ersten 45 Minuten hielt auf beiden Seiten die Null. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Der USV Schrick musste den Treffer von Sascha Roch zum 1:0 hinnehmen (70.). Jetzt erst recht, dachte sich Kristian Ravas, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (73.). Adrian Rrahmani brachte Schrick nach 74 Minuten mit seinem Elfmeter-Treffer die 2:1-Führung. Aus der Ruhe ließ sich Gaweinstal nicht bringen. Martin Belaska erzielte wenig später den Ausgleich (80.). Schließlich gingen der USV Schrick und der USV Gaweinstal mit einer Punkteteilung auseinander.

Meisterkampf wieder spannender

Schrick bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht. Sieben Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto.

Nach 20 absolvierten Begegnungen nimmt Gaweinstal den ersten Platz in der Tabelle ein. Offensiv sticht der USV Gaweinstal in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 55 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Gaweinstal weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 16 Erfolgen, vier Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Der USV Gaweinstal erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien 13 Zähler.

Der USV Schrick stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) bei der SG Altruppersdorf/Kleinhadersdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Gaweinstal den FC Kreuzstetten.

2. Klasse Weinviertel: USV Schrick – USV Gaweinstal, 2:2 (0:0)

80 Martin Belaska 2:2

74 Adrian Rrahmani 2:1

73 Kristian Ravas 1:1

70 Sascha Roch 0:1

